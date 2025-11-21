¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ï¹ñÊÝ¤Ã¤Æ»ö!?¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ÊÝ¸±¾Ú¤Çà¿È¥Ð¥ìá⁉¡Ö½é¤á¤Æ·ÝÇ½¿Í¤ÎÊÝ¸±¾Ú¸«¤¿¡Ä¡×¡ÖÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ÎÌ¾¾Î¥¹¥´¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É!¡×
¡ÖÅìµþ·ÝÇ½¿Í¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É!¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¥Ô¥¨¡¼¥ëÃæÌî¤¬¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿à¿È¥Ð¥ìá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¡²è²È¡¦¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¼Â¶È²È¤ÎÌøÃ«Ã£Ç·¤¬X¤Ç¡Ö¤Þ¤ºÊÝ¸±¾Ú¤ò½Ð¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¿È¥Ð¥ì¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÖÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¡×¤ÈÃÄÂÎÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸·ÝÈþ½Ñ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤Ë¤ÏÉ®Ì¾¡¦²í¹æ¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤·¤í¤¢¤º¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÃæÌî¤¬°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤â¿È¥Ð¥ì¤·¤Æ¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÖÅìµþ·ÝÇ½¿Í¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡×¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÊÝ¸±¾Ú¤Ë¤Ï¡Ö·ÝÌ¾¡§¥Ô¥¨¡¼¥ëÃæÌî¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÅìµþ·ÝÇ½¿Í¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É!¡×¡ÖÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ÎÌ¾¾Î¥¹¥´¡ª¡×¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ë¤âÁÈ¹çÊÝ¸±¾Ú¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤!!¡×¡Ö·ÝÌ¾¤Ã¤ÆµÆþ¤µ¤ì¤ë¤â¤ó¡Ä¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡©¡×¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ï¹ñÊÝ¤Ã¤Æ»ö¡ª¡©¡×¡Ö½é¤á¤ÆÉÂ±¡¤Ç·ÝÇ½¿Í¤ÎÊÝ¸±¾Ú¸«¤¿¡Ä¡×¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤·Æ±¤¸ÁÈ¹ç¤À¤Ã¤¿¤é¡¢RYUICHI¤È¤«SUGIZO¤È¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¡ª?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£