¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡ª¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Á³¡×ÇîÂ¿¤Î¥á¥Ã¥·¤¬¶ÃØ³¤Î¡Ö¥Ó¥¿»ß¤á¡×ÈäÏª¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤Î¥Ó¥¿»ß¤á¸«¤¿¤±¤É¡Ä¡×¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¶½Ê³
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï¡¢TikTok¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¹â¤¹¤®¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò¥Ó¥¿»ß¤á¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡ª¡×¤È¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡ÖÇîÂ¿¤Î¥á¥Ã¥·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëMFº°ÌîÏÂÌé¤¬¡¢¹â¤¹¤®¤ë¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Î¥Ó¥¿»ß¤á¤ËÄ©¤ó¤À¡£¡Ö²¶¤Î¥Ó¥¿»ß¤á¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤Èº°Ìî¤Ï¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¡¡1ËÜÌÜ¤«¤é¡¢¥¨¥°¤¹¤®¤ë¥Ó¥¿»ß¤á¤ò·è¤á¤¿º°Ìî¡£¡Ö±Ç¤Ã¤Æ¤¿¡©¡¡¤³¤ì»È¤ª¤¦¡£¥Ó¥¿»ß¤á¡¢¥Ó¥¿»ß¤á¡×¤È¤Ï¤·¤ã¤°¡£¡Öº£¥Ó¥¿¥Ó¥¿¤À¤Ã¤¿¤è¡£Â¿Ê¬¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë¾¯¤·ÉÔ°Â¤ÎÊÛ¤â¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ì¤Þ¤·¤¿¡£70ÅÀ¤°¤é¤¤¡×¡£3ËÜÌÜ¤â¡Ö80ÅÀ¤°¤é¤¤¡×¡£
¡¡¤³¤³¤Çº°Ìî¤Ï¡¢¥Ó¥¿»ß¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÃ¦ÎÏ¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀª¤¤¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¡£·Þ¤¨¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤ÆµÛ¼ý¤Ç¤¤¿¤é¡¢»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡4ËÜÌÜ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀª¤¤¤ò¤¦¤Þ¤¯µÛ¼ý¤·¡¢º¸Â¤ò½Ð¤·¤¿ÃÏÅÀ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö100ÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢100ÅÀ¡×¤ÈºÆ¤Ó¤Ï¤·¤ã¤°¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡ª¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Á³¤Ë»ß¤á¤ë¤«¤é¡¢Æñ¤·¤¤»ö¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡¡¤½¤ì¤¬¥ä¥Ð¥¤¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤À¤·¡¢º°¤Á¤ã¤ó¤ÎËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ó¥¿»ß¤áÆ°²è¸«¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢º°¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¡Öº°¤Á¤ã¤ó¾å¼ê¤¤¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥×¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ï¤·¤ã¤°º°¤Á¤ã¤ó¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£