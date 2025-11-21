¡Ö¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤¢¤ÎÇ®±é»ÒÌò¤Ï¸½ÌòË¡ÂçÀ¸¤Ë¡ª¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¼ò¤¬¹¥¤¡×¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¡×
¡Ö²¼Ñî¾å¼õ¸³¡×¤«¤é8Ç¯...¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à½÷À¤Ë
¡¡½÷Í¥¤Î»³ÅÄÈþ¹È±©(¤ß¤¯¤¦¡¢20)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö²¼Ñî¾å¼õ¸³¡×(TBS¡¢2017Ç¯)¤«¤é8Ç¯¡¢Âç³ØÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ®¿Í¤·¤¿¤Î¤Ç¤ª¼ò°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿! ¤Ç¤â¥¸¥å¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ£¤Î¤ä¤Ä¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤ËÈù¾Ð¤ß¡¢¤É¤³¤«¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤ª¼ò¤ò¤¿¤·¤Ê¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö²¼Ñî¾å¼õ¸³¤«¤éÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¤§¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í♡¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡×¡Ö¤Æ¤«¡¢¤â¤¥¤ª¼ò¤â°û¤ó¤ÇOK¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¡¡¼¡×¡Ö²¼Ñî¾å¼õ¸³¤«¤é8Ç¯ ¤¤¤í¤¤¤íÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¡¢¤ª¤È¤Ê¤À¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¡ÖÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£