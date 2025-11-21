¡ÖºÇ¶á¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¥¯¥ÞÂÐºöà½©ÅÄ¤ÎÆü¾ïá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤è¤¯»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×
¡Ö°ì¿Í¤Ç³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É½Å¤¤¡×
¡¡¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï¡¢à¥¯¥ÞÂÐºöá¤Î°ì´Ä¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¾ï¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆü¾ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¸÷·Ê¡£ ÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Æ°¥É¥¢¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤ä½÷À¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ç³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É½Å¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó³«¤±¤¿¤éÊÄ¤á¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç½ÅÏ«Æ¯¡£ Î©¤Ä¤À¤±¤Ç³«ÊÄ¤¹¤ëÊØÍø¤µ¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©¤òÃæ¿´¤ËÅìËÌÃÏÊý´ØÏ¢¤Î½ñÀÒ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖÌµÌÀ¼Ë½ÐÈÇ(¤à¤ß¤ç¤¦¤·¤ã¤·¤å¤Ã¤Ñ¤ó)¡×¡£¡Ö·§·Ù²üÂÐºöÃæ¡¡¼«Æ°¥É¥¢¤¬¼êÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤¿Ä¥¤ê»æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¼è¤Ã¼ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¾åµÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¼è¤Ã¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¼«Æ°¥É¥¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼è¤Ã¼ê¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ»¶ñ¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¤Î±¿ÈÂ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥Õ¥¿¡¼(µÛÈ×·¿¤Î¼è¤Ã¼ê)¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¼è¼ê¤À¤È¡¢·§¤â³«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥Û¥à¥»¥ó¤Î¥¯¥ÞÂÐºö¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥µ¥¯¥·¥ç¥ó¥ê¥Õ¥¿¡¼ÃÖ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤³¤Î¤¿¤á¤«¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¥¬¥é¥¹±¿¤Ö´ï¶ñ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤è¤¯¤³¤³¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Ê¡×¡Ö³ä¤ì¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£