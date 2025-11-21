¡ÚÆÃ½¸¡Ã¸¡¾Ú¡ÛÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¸¸¤Î〝½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁª〟À¯ÉÜ¤Î¶ËÈë¥·¥Ê¥ê¥ªŽ¥Ž¥Ž¥¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×7Ç¯¤Îµ°À×¡Ú¿·³ã¡Û
ºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤·¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£7Ç¯Á°¤ÎÁªµó¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡Ö¸©Ì±¤Î¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏºÆ²ÔÆ¯È½ÃÇ¤¬Ç÷¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½Å¤µ¤òÁý¤·¡¢ÃÎ»ö¤Î¸ª¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ»ö¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¼〝¸©µÄ²ñ〟¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7Ç¯Á°¤ÎÃÎ»öÁª－
¸©À¯Ã¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¼«Ì±ÅÞ¤¬Çò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î´±Î½¤À¤Ã¤¿²Ö³Ñ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡Ö¤³¤Î¸©À¯¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Æ²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡×
ÊÆ»³ÃÎÁ°»ö¤¬½÷ÀÌäÂê¤Ç¼Ç¤¡£µÞ¤¤çÎ×¤ó¤ÀÁªµó¤Ç¤·¤¿¡£ÌµÅÞÇÉ¤ò·Ç¤²¤ë°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÌîÅÞ·Ï¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁèÅÀ¤Ï¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î〝ºÆ²ÔÆ¯〟¤Ç¤·¤¿¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤¸õÊä(Åö»þ)
¡Ö¸¶È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤ÈÆ±ÍÍ ÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÌµ¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢Á¥Ä¹¤È¤·¤ÆÅú¤¨¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò³§¤µ¤ó¤Î¿®¤òÌä¤¦¡£¤½¤ì¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¡£¡×
¡Ö¿®¤òÌä¤¦¡×¤³¤ÎÉ½¸½¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹ð¼¨Ä¾Á°¤Ç¤·¤¿¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤¸õÊä(Åö»þ)
¡Ö¿¦¤òÅÒ¤·¤Æ¿®¤òÌä¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤¿¤¤¡£·Ð¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¡£¡×
¢£¼ÄÅÄ¾¼¿·³ã»ÔÄ¹(Åö»þ)
¡Ö¿¦¤òÅÒ¤·¤Æ¸©Ì±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤ó¤À¤È¡£¤³¤ì°Ê¾å½Å¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡×
Åö»þ¿·³ã»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï²Ö³Ñ±þ±çÃÄ¤Î»ÔÄ¹Í»Ö¤Î´Ö¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ÄÅÄ¾¼¿·³ã»ÔÄ¹(Åö»þ)
¡Ö¹ð¼¨¤Î¿ôÆüÁ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬(ÊÌ¤Î»ÔÄ¹¤¬)»ä¤Î¤È¤³¤í¤ØÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡Ù¤È¡Ø¸¶È¯¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤â¤¦¾¯¤·ÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡£½ÅÂç·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï〝¸©Ì±¤Ë¿®¤òÌä¤¦〟¤Î¤Ç¤É¤¦¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤â»öÁ°¤Ë¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¡£(²Ö³Ñ¤µ¤ó¤Ï)¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¡×
Áê¼ê¸õÊä¤Ï¡¢ºÆ²ÔÆ¯È¿ÂÐ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ÄÅÄ¾¼¿·³ã»ÔÄ¹(Åö»þ)
¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÀ¸È¾²Ä¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï²Ö³ÑÃÎ»ö¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
ÅêÉ¼ÆüÅöÆü¡¢ÃÏ¸µ»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¹¹ð¡£¡Ö¸©Ì±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¡×¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ÄÅÄ¾¼¿·³ã»ÔÄ¹(Åö»þ)
¡Ö¤¢¤Î²Ö³ÑÁªµó¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ï¤³¤³¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¡£(Q.¼êË¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤À¤Ã¤¿¡©)ËÜÅö¤Ë°ìµ¤¤ËÁªµó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸©Ì±ÅêÉ¼¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÎ»öÁª¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï²Ö³Ñ¤µ¤ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£¡×
¾¡Íø¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ïº¹¤Ç¤·¤¿¡£
½é¤Î¸©µÄ²ñ－
¿®¤òÌä¤¦¼êË¡¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡Ö¡Ø¸©Ì±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¡Ù¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤¬É¬Í×¡£¡×
¼¡¤ÎÃÎ»öÁª¤Ï°µ¾¡¡£
ÅöÁª¸å¤Î²ñ¸«¡¢¤³¤³¤Ç¤âÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡ÖÃÎ»öÁªµó¤âÅöÁ³¤Ò¤È¤Ä¤Î·Á¤À¤È»×¤¦¤¬¡£¡×
¤¿¤À¡¢ÃÎ»ö¤ÏÃÎ»öÁª¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ£¿ô¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¾Ú¸À¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯Êë¤ì¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎËºÇ¯²ñ¡£¤ª³«¤¤Î¸å¡¢ÃÎ»ö¤Ïµî¤êºÝ¤Ë¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö½ÐÄ¾¤·ÃÎ»öÁª¤Î¤³¤È¤À¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¡¢À¯ÉÜ¤ÏÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£3·î¡¢»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤ÎÂ¼À¥Ä¹´±¤¬Íè¸©¡£ºÆ²ÔÆ¯¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÎ»ö¤ÏÂ¨Åú¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
