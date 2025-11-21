¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡ÛÃÝÌîÉ´¹á¡¡G1½é1Ãå¥²¥Ã¥È¡Ö3Æü´Ö¡¢¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤È¡ÖÂè3²ó¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â590Ëü±ß¡Ë¤¬3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡6R¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¡£ÃÝÌîÉ´¹á¡Ê23¡á»°½Å¡Ë¤¬¤¦¤ì¤·¤¤G1½é1Ãå¤ò·è¤á¤¿¡£·þ¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢±ü°æíì¡¢ÀÐ°æµ®»Ò¡¢¾®ÎÓÍ¥¹á¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ë¤òÊÂ¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¨¡ª¼«Ê¬¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢G1¤Ç1Ãå¤ò¼è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤á¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£3Æü´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºÇ¶á¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬ËÜÅö¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤ÃÝÌî¡£¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤â¤é¤¨¤¿Âç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£