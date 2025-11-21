Âæ¼Ö¸¡ººÁ°ºî¶È¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¡¡JRÅì³¤¡¢»þ´Ö8³äÃ»½Ì
¡¡JRÅì³¤¤Ï21Æü¡¢Å´Æ»Âæ¼Ö¤Î½ý¤ò¸¡ºº¤¹¤ëÁ°¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÉËì½üµî¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò»È¤¦µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Çºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¤òÊóÆ»¸ø³«¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¶âÂ°¤Î¿Ë¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ë½¾Íè¼êË¡¤ÈÈæ¤Ù¤Æºî¶È»þ´Ö¤òÌó8³äÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¾å¡¢Ê´¤¸¤ó¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ºî¶È¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢6·î¤Ë±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã¦Àþ¤Ê¤É¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Å´Æ»Âæ¼Ö¤Ï¿ôÇ¯¤Ë1ÅÙ½ý¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡ºº¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡ººÁ°¤ËÅÉËì¤ò½üµî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿Ë¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤Ï¼ê¸µ¤¬¶¯¤¯¿¶Æ°¤·¡¢Ê´¤¸¤ó¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£