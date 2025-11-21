Ãæ¹ñ»æ¡¢ÆüËÜ·³¤¬Î°µåÊ»¹ç¤ò¶¯¹Ô¡¡¡Ö²¦µÜ¤Ë¿¯Æþ¤·¹ñ²¦ÄÉÊü¡×
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û21ÆüÉÕ¤Î¶¦»ºÅÞµ¡´Ø»æ¡¢¿ÍÌ±ÆüÊó·Ï¤Î´Äµå»þÊó¤Ï²Æì¸©¤ÎÆüËÜµ¢Â°¤Ëµ¿µÁ¤òÄè¤¹¤ëµ»ö¤ò19Æü¤ËÂ³¤·ÇºÜ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£À¯ÉÜ¤¬Î°µå²¦¹ñ¤òÇÑ¤·²Æì¸©¤òÀßÃÖ¤·¤¿1879Ç¯¤ÎÎ°µå½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ·³¤¬²¦µÜ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¹ñ²¦¤òÄÉÊü¤·¡¢Î°µåÊ»¹ç¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤·ÉðÎÏ¹Ô»È¤òÈ¼¤¨¤ÐÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò½ä¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÀëÅÁÀï¤Î°ì´Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÎò»Ë¾å¡¢Î°µå²¦¹ñ¤òºýÉõÂÎÀ©²¼¤ËÃÖ¤¡¢¸ü¶ø¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¤À¤¬Î°µå¤Ï1609Ç¯¤Ë»§ËàÈÍ¤¬¿¯¹¶¤·¤Æ»ÙÇÛ¤·¡¢Î°µå½èÊ¬¤ÇÆüËÜ¤ËÊ»¹ç¤µ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£