高市首相は２１日、日中関係が急速に冷え込んでいることについて、１０月の習近平（シージンピン）国家主席との初会談で確認した「戦略的互恵関係の推進」や「建設的かつ安定的な関係の構築」といった「大きな方向性に一切変わりはない」と語った。

首相官邸で記者団に語った。

首相はこの後、南アフリカで２２〜２３日に行われる主要２０か国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）に出席するため、政府専用機で羽田空港を出発した。Ｇ２０では、中国の李強（リーチャン）首相と立ち話を含めた接触の機会があるかどうかが焦点となる。台湾有事を巡る首相の国会答弁に中国が反発を強める中、首相は李氏との接触が実現すれば、日本政府の立場を改めて説明する考えだ。

首相は記者団に、台湾有事が日本の集団的自衛権行使の対象となる「存立危機事態」になり得るとした国会答弁に関しては、「いかなる事態が該当するかは、個別具体的な状況に即し、総合的に判断する。政府の立場は一貫している」と述べた。答弁を撤回するかとの質問には、明確に答えなかった。

木原官房長官は２１日の記者会見で、首相答弁について「誤解を招くようなことがあれば、今後は極めて慎重に対応しなければならない」と述べた。