¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Çµ³«Àß69¼þÇ¯µÇ°¡Û1Ãå¤ÎÄ®ÅÄÎ¶½Ù¡¡Æ±´ü¤Î½õ¸À¤ÇÎÉ²½¡ÖÄ·¤Í¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£²£±Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££±£±£Ò¤Ç¤ÏÄ®ÅÄÎ¶½Ù¡Ê£³£µ¡áÈÓÄÍ¡Ë¤¬ÏÈ¤Ê¤êÈ¯¿Ê¤«¤é£³¼þ£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆ¨¤²¤ëÆ£Àî¹¬¹¨¤òÈ´¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀèÆ¬¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æº£Àá½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö½éÆü¤ÏÄ·¤Í¤È¾è¤ê¤Å¤é¤µ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ©¸æÉÔÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÄù¤áÄ¾¤·¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¹â½¡¡ÊÎÉ¼¡¡Ë¤¬¡Ø¥×¥ì¡¼¥È¤òÂØ¤¨¤ì¤Ð¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Äù¤áÄ¾¤·¤È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£Ä·¤Í¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÁÕ¸ù¡£Â¼þ¤ê¤ÎÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¾å¡¹¤À¡£¡ÖÄ¾Àþ¤Î¹Ô¤Êý¤¤¤¤¡£¡Ê£²ÆüÌÜ¤Î¡ËÄ«Îý¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤¿¾¾ËÜ¹¯¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬Ä¾Àþ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤¬£±£°£Ò¤Ç£±Ãå¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±´ü£²¿Í¤Îà¥µ¥Ý¡¼¥Èá¤Ç½éÆü£·Ãå¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¤·¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Î³«Àß£¶£·¼þÇ¯µÇ°ºÇ½ªÆü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£Ç£É¾¡Íø¡£¡ÖÌÀÆü¡Ê£³ÆüÌÜ¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È½à¡¹·è¾¡Àï¤Ç¤ÎÊ³µ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£