¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤Îà¥á¥ó¥¿¥ë½Ñá¤òÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê¬ÀÏ¡Ö¼«¸ÊÆ°µ¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àï½ÑÅª¤ÊÁªÂò¡×
¡¡ÂîµåÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£´°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Îà¥á¥ó¥¿¥ë½Ñá¤òÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¤ÏÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°ÌÁª¼ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Î£±¤Ä¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¤Ï¡ÖÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤ÎÆóÌÌÀ¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Ï¤è¤¯¶«¤Ó¡¢±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡¢ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£¥³¡¼¥È³°¤Ç¤Ï¸¬µõ¤Ç¹µ¤¨¤á¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆó½Å¿Í³Ê¤È¤·¤Æ·ã¤·¤¯µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¿¼¤¤ÍýÍ³¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÏÐþËý¤µ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸Â¸ÀïÎ¬¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£Íº¤¿¤±¤Ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Îµ¤¤ò¹â¤á¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¿´ÍýÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¼«¸ÊÆ°µ¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àï½ÑÅª¤ÊÁªÂò¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥³¡¼¥È³°¤Ç¤ÎÈà¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤Ï¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤È¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÎÑÍý´Ñ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¸·³Ê¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ï¿¼¤¤Îéµ·ºîË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¿ô¡¹¤Î¾¡Íø¤ÈÇÔËÌ¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸¬µõ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤â¾ï¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£