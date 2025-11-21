¿ÀÆàÀî¡¦Æ£Âô¤Î¥¤¥ë¥ß¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ä¾®ÅÄµÞ¡¢Î×»þÆÃµÞ¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡Ö¾ÅÆî¤ÎÊõÀÐ¹æ¡×¤ò¸ÂÄê±¿¹Ô¡¡ÍèÇ¯£²·î¤Þ¤Ç
¡¡¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢Æ£Âô»Ô¤Î¹¾¤ÎÅç¤äÊÒÀ¥³¤´ß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Î×»þÆÃµÞ¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡Ö¾ÅÆî¤ÎÊõÀÐ¹æ¡×¤òº£·î¤«¤éÍèÇ¯£²·î¤Ë¤«¤±¤Æ¸ÂÄê±¿¹Ô¤¹¤ë¡£ÁêÌÏÂçÌî»ÏÈ¯¤ÎÄÁ¤·¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤À¡£
¡¡´ØÅì»°Âç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¾ÅÆî¤ÎÊõÀÐ¡×¡Ê¾ÅÆîÆ£Âô³èÀ²½¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¼çºÅ¡Ë¤¬¡¢£²£²Æü¤«¤éÍèÇ¯£²·îËö¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÁêÌÏÂçÌî¤ò¸á¸å£µ»þ£±£¸Ê¬¤ËÈ¯¼Ö¤·¡¢ÊÒÀ¥¹¾¥ÎÅç¤ËÆ±£µ£°Ê¬¤ËÅþÃå¤¹¤ë¡£ÂçÏÂ¤ÈÆ£Âô¤Ë¤âÄä¼Ö¤¹¤ë¡£ÀÄ¤¤³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö£Í£Ó£Å¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ÖÂÎÁ°ÌÌ¤äÂ¦ÌÌ¤ÎÉ½¼¨´ï¤Ë¡Ö¡ù¾ÅÆî¤ÎÊõÀÐ¡ù¡×¤ÎÎó¼Ö°¦¾Î¤ò·Ç½Ð¤¹¤ë¡£