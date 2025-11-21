¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Çµ³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡ÛÄ¹ÅÄÃÕÌé¡¡À°È÷¼Â¤ê²÷¾¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤½Å¤ß¤¬½Ð¤¿¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£²£±Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££²£Ò¤Ç¤ÏÄ¹ÅÄÃÕÌé¡Ê£²£µ¡áÈÓÄÍ¡Ë¤ÏÇòÀ±¥²¥Ã¥È¡£½éÆü¤Î£µÃå¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡£±¼þÌÜ¤Ï³°¤ò¼þ¤êÅ¸³«¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÆâ³°¼«ºß¤ËÎ©¤Á²ó¤êÈ¿·â³«»Ï¡££µ¼þ²ó¤ÇÀèÆ¬¤ËÉâ¾å¤·¤Æ£±Ãå¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÄ´À°¤·¤Æ¤âÈ¿±þ¤¬Æß¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÀ¸¡¤·¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¤¤á¤Î¥Ô¥¹¥È¥ó¤ËÂØ¤¨¤ÆÀµ²ò¡£¤·¤Ã¤«¤êÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤½Å¤ß¤¬½Ð¤¿¤··Ú¤µ¤¬¼è¤ì¤¿¡×¡£À°È÷¤¬¼Â¤ê¿Ê¤ßÊý¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÅÅµ¤°ÌÃÖ¤ò°·¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¤¤¤²»¤¬½Ð¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¤ª¤Ã¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¸½¾õ¤Ç¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤±¤É¡¢¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡£³Ú¤·¤ß¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Ê·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤¯ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£