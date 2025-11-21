【2026年：福袋まとめ】 11月21日 更新

2025年も残すところあとわずか。この時期恒例のブラックフライデーセールで各ショップは賑わいをみせているが、忘れてはいけないのが年に一度のお楽しみ「福袋」。毎年ゲームに関連する商品なども多数登場しているため、注目しているゲームファンも多いかと思う。

そこで、本稿では2025年の年末から2026年の年始にかけて販売される福袋情報をまとめて紹介。数量限定・抽選販売など、様々な販売形態があるため、しっかりと情報を確認したうえで福袋を購入していただきたい。

なお、掲載する情報については随時更新を行なっていく。かなり限定的なスケジュールで登場する商品もあるので、ブラウザのブックマークなどに設定してすぐにチェックできるようにしておくと見逃しにくくなるかと思う。ぜひ参考にして、欲しいアイテムをゲットしてほしい。

ポケモン「ピカピカボックス2026」

抽選受付：11月21日14時～11月27日16時59分

抽選結果発表：12月3日15時以降

発送予定：12月下旬

価格：4,400円

□「ピカピカボックス2026」のページ

ビックカメラ.com「2026年新春福箱」

抽選受付期間：11月20日8時～11月26日20時59分まで

当選発表：12月4日17時頃～

購入期間：12月5日9時～12月7日20時59分まで

価格：4,990円

□2026年新春福箱」のページ

サンリオ「サンリオ2026年福袋」

予約開始日：12月1日

お渡し開始日：12月26日～

価格：各4,990円

□サンリオ福袋」のページ

ロッテリア「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」

販売期間：12月19日～ なくなり次第終了

販売店舗：全国のロッテリア ゼッテリア ※一部店舗を除く

価格：4,900円

□「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」のページ

モスバーガー「2026モス福袋」

販売期間：12月30日～

価格：5,000円

□「2026モス福袋」のページ

有楽製菓「ブラックサンダー福袋」

先行予約期間：11月27日～

価格：5,500円～

□「ブラックサンダー福袋」のページ

ケンタッキー・フライド・チキン「2026 ケンタ福袋」

応募受付期間：11月6日9時～11月20日23時59分

店頭販売：2026年1月1日～ ※数量限定

価格：3,500円

□2026「ケンタ福袋」のページ

クリスピー・クリーム・ドーナツ「クリスピー・クリーム・ドーナツ 福袋」

抽選受付期間：11月26日12時～11月30日23時59分

当選発表：12月5日10時頃

価格：4,000円～

※公式アプリ本会員限定

□「クリスピー・クリーム・ドーナツ 福袋 2026」のぺ―ジ

カフェ・ベローチェ「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」

販売期間：12月4日～

価格：4,800円

□「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」のぺ―ジ

セブン‐イレブン「セブン‐イレブン 福袋 2026」

販売期間：12月22日～

予約開始日：11月18日14時

価格：3,630円

□「セブン‐イレブン 福袋 2026」のぺ―ジ

タリーズコーヒー「2026 HAPPY BAG」

店頭販売期間：12月12日～

予約期間：111月12日11時～

価格：5,500円

□「2026 HAPPY BAG」 商品事前予約ページ

ファミリーマート「ファミマツケン福袋」

抽選販売期間：11月11日10時～

価格：3,300円

□「スターバックス福袋2026」のページ ※エントリー終了

スターバックス コーヒー「スターバックス福袋2026」

エントリー期間：11月4日10時～11月14日23時59分

配送日：2026年1月1日～1月7日

価格：8,800円

□「ファミマツケン福袋」のページ