旨みじゅわっ！　噛むほどに旨い手羽先唐揚げ、　3種の味でモヒート風酎ハイも進む

安心して入店、味は更に大満足

ともすればオヤジムードの強いこの地下2階において、若い女性でも入りやすい明るくポップなムードのお店。テキーラもあるし。他意なく書きますが、店員さんも若い女性でした。手羽先唐揚は、店の名物に恥じない美味。中辛、甘口、塩の三味をぜひ全種いってください。

手羽先唐揚（甘口、中辛、塩）1本143円、モヒート（ジャン酎用ミントとライム）110円、ジャン酎（プレーン）1430円

『手羽唐酒場ビクトリー』（手前）手羽先唐揚（甘口、中辛、塩） 1本 143円、（ドリンク：左）モヒート（ジャン酎用ミントとライム） 110円、（ドリンク：右）ジャン酎（プレーン） 1430円 メニューに「まずはこれ」とある、信じて損なし手羽先唐揚。別注文のミントとライムで酎ハイをモヒート風に飲ますのが洒落とる

神奈川県桜木町『ぴおシティ』

ぴおシティ地下2階『手羽唐酒場ビクトリー』

［店名］『ぴおシティ』

［住所］神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1

［交通］JR京浜東北線・根岸線桜木町駅東口から徒歩1分、横浜市営地下鉄桜木町駅直結

撮影／浅沼ノア、取材／カーツさとう

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

