´Ýµµ¤¦¤É¤óº×¤ê¤Ë¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡¦¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤é¤È¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ËÄ©Àï¡¡¹áÀî
¡¡´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬21Æü¡¢ÁÏ¶È25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ´Ýµµ»Ô¤Ç¡Ö¤¦¤É¤óº×¤ê¡×¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ïー¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¡ª¡¡Ê¿Æü¤Ê¤Î¤Ë¡ª¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×
¡¡¡Ö´Ýµµ¤¦¤É¤óº×¤ê2025¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¢½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡´ÝµµÀ½ÌÍ¤¬21Æü¤ËÁÏ¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ÎËÜ¾ì¤«¤é¤¦¤É¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¡¢´Ýµµ»Ô¤È´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ê¤É¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿³«²ñ¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ö¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ã£À®¤¹¤ë¤¾ー¡ª¡¡¤ªー¡ª¡×
¡¡´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¥á¥Ë¥åー³«È¯¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤é315¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¡Ö´Å¸ý¥È¥Þ¤¿¤Þ¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¡×¡Ö¾ßÌý¤¦¤É¤ó¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡ÖÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¤¦¤É¤ó»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¸«¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡Ö¾å¸Í¤µ¤ó¤òÀ¸¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´Ýµµ»Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ç¸«¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö½é»Í¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦Ê¿Æü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤É¤ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤Ù¤Ì£¤Ç¤¢¤êÊ¸²½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÈÆüËÜÃæ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë»¾´ô¤Î¤è¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï22Æü¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¹áÀî¸©½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¢Í×½á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£