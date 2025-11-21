東野圭吾原作「クスノキの番人」がアニメーション映画化！劇場公開は2026年1月30日（金）、ティザービジュアル＆特報映像も解禁
国内累計発行部数100万部を突破した東野圭吾さんのベストセラー小説が原作のアニメーション映画「クスノキの番人」の劇場公開日が2026年1月30日(金)に決定しました！
ティザービジュアルに加え、本編映像初公開となる特報映像も解禁。主人公の直井玲斗役を長編アニメーション映画で初主演となる高橋文哉さんが演じ、物語のカギを握る玲斗の伯母・柳澤千舟役に天海祐希さんの出演が決定！さらに数々の話題作を手掛けてきた豪華クリエイター陣もあわせて発表されました。
■コメント全文
■高橋文哉
東野圭吾先生の作品が、初の劇場アニメーション化。そんな記念すべき本作で主演を務めさせていただけることに、大きな喜びと責任を感じています。プレッシャーもありましたが、監督とお話しする中で、作品への熱い想いに触れ、自然と気持ちが前を向いたのを覚えています。
玲斗の迷いながらも前へ進もうとする姿には、年齢の近さもあって自然と自分を重ねました。現場で生まれる空気に支えられながら、千舟役の天海祐希さんとの掛け合いに向き合えたことは、自分にとってかけがえのない経験です。
本作には、日常の中で見落としがちな「人生を振り返る機会」や「自分自身と向き合う時間」が数多く織り込まれています。観る方それぞれの人生に寄り添う瞬間が、きっとこの物語のどこかにあると思います。役者として、映画『クスノキの番人』を通して届けることができる想いを、できる限りちりばめたつもりです。この物語との出会いが皆さんにとって何かの“きっかけ”となれば幸いです。
■天海祐希
出演を決めたきっかけは、監督からいただいた一通のメールです。その言葉に込められた情熱と誠実さに心を動かされ、「私にできることがあるのなら、ぜひお力になりたい」と強く感じました。
声のお仕事は毎回新たな挑戦ですが、アニメーションならではの表現の可能性に触れられることは、私自身にとっても貴重な学びとなっています。今回も、柳澤千舟という女性の人生と歩みを想像しながら、言葉一つひとつに自然な重みが宿るよう心を込めて臨みました。
現代を生きる私たちは、時に自分の道に迷い、不安を抱えることがあります。そんなときこそ、千舟や玲斗、本作に登場する人々の視点にふれることで、物事の見方を少し変えてみる勇気や、大切な人との関係にそっと目を向けてみようと思える時間を過ごしていただけたら嬉しいです。
映画館でのひとときが、皆さまの日常に小さな温もりを届けられますように。
■原作情報
■クスノキの番人
著：東野圭吾
出版社： 実業之日本社
出版社からの内容紹介
その木に祈れば、願いが叶うと言われているクスノキ。
その番人を任された青年と、クスノキのもとへ祈念に訪れる人々の織りなす物語。
不当な理由で職場を解雇され、その腹いせに罪を犯し逮捕されてしまった玲斗。
同情を買おうと取調官に訴えるが、その甲斐もなく送検、起訴を待つ身となってしまった。そこへ突然弁護士が現れる。依頼人の命令を聞くなら釈放してくれるというのだ。
依頼人に心当たりはないが、このままでは間違いなく刑務所だ。そこで賭けに出た玲斗は従うことに。
依頼人の待つ場所へ向かうと、年配の女性が待っていた。千舟と名乗るその女性は驚くことに伯母でもあるというのだ。あまり褒められた生き方をせず、将来の展望もないと言う玲斗に彼女が命令をする。「あなたにしてもらいたいこと｜｜それはクスノキの番人です」と。
『秘密』『時生』『ナミヤ雑貨店の奇蹟』に続く新たなエンターテインメント作品。長編書き下ろし。
■アニメーション映画『クスノキの番人』情報
〈CAST〉
高橋文哉／天海祐希
〈STAFF〉
原作：東野圭吾「クスノキの番人」（実業之日本社文庫刊）
監督：伊藤智彦
脚本：岸本卓
キャラクターデザイン：山口つばさ 板垣彰子
美術監督：滝口比呂志
制作：A-1 Pictures / Psyde Kick Studio
配給：アニプレックス
©東野圭吾／アニメ「クスノキの番人」製作委員会
■クスノキシリーズについて
■クスノキの女神
著：東野圭吾
実業之日本社
■少年とクスノキ
作：東野圭吾
絵：よしだ るみ
実業之日本社
