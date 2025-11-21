RKC¹âÃÎÊüÁ÷

11·î21ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¥Ñ¥óÀ½Â¤ÈÎÇäÅ¹¤Ë70Âå¤Î½÷À­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ»Ô¼ãÁðÄ®¤Î¥ß¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥Ã¥É¼ãÁðÅ¹¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å0»þ15Ê¬º¢¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î70Âå½÷À­¤¬Å¹ÊÞÁ°¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¤è¤¦¤ÈÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Å¹ÊÞ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢Å¹Æâ¤Ë¤ÏÅ¹°÷2¿Í¤ÈÇã¤¤ÊªµÒ1¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÃÎ»Ô¤Î40Âå¤Î²ð¸î»Î¤Î½÷À­¤¬¼Ö¤Ç²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿Ãª¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤Ë¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤Ï¨¡

¢£Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ß¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥Ã¥É¼ãÁðÅ¹ Å¹Ä¹
¡Ö¥ì¥¸¤Î¸å¤í¤Îºî¶ÈÂæ¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¤Çú²»¤È½÷À­¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¤é¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×

·Ù»¡¤Ï±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ìー¥­¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£