11·î21ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¥Ñ¥óÀ½Â¤ÈÎÇäÅ¹¤Ë70Âå¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ»Ô¼ãÁðÄ®¤Î¥ß¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥Ã¥É¼ãÁðÅ¹¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å0»þ15Ê¬º¢¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î70Âå½÷À¤¬Å¹ÊÞÁ°¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤òÄä¤á¤è¤¦¤ÈÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Å¹ÊÞ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢Å¹Æâ¤Ë¤ÏÅ¹°÷2¿Í¤ÈÇã¤¤ÊªµÒ1¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤Ï¨¡
¢£Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ß¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥Ã¥É¼ãÁðÅ¹ Å¹Ä¹
¡Ö¥ì¥¸¤Î¸å¤í¤Îºî¶ÈÂæ¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¤Çú²»¤È½÷À¤ÎÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¤é¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×
·Ù»¡¤Ï±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ìー¥¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£