ÉÍºêµ®»Ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¡õ²¬ÅÄ¹ÀÚö¤È¡Ø¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤é¡ÙºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤â

¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦FLYING KIDS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÉÍºêµ®»Ê¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢1994Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤é¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ªÉÍºêµ®»Ê¡õÉÍÅÄ²í¸ù¡õ²¬ÅÄ¹ÀÚö¡Ø¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤é¡ÙºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¼Ì¿¿¤ÏºÇ¶á³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿©»ö²ñ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¡¢ÉÍºê¤Î¤Û¤«¡¢·»ÄïÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î²¬ÅÄ¹ÀÚö¡¢¤½¤·¤ÆÅö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÍºê¤Ï¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¤³¤³¤ËÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â5¿Í¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÌµÇ°¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÍè·î¤Ç°ì¼þ´÷¡£Èà½÷¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Ë¬¤ì¤ëÌ¿Æü¤òÁ°¤Ë¸Î¿Í¤ò¼Å¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÉÍÅÄ¤¬ÉÍºê¤È²¬ÅÄ¤Î´ÔÎñ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÉÍºê¤È²¬ÅÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»È¤ï¤ì¤¿¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ±¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ÔÎñ½Ë¤¤¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤â¤½¤ÎºÝ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÍºê¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÏÃæ»³¤µ¤ó¤Î´ÔÎñ¤Î»þ¤Ë¤â¤³¤ì¤òÃå¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï³ð¤ï¤º¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖºÐ¾å¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó4¿Í¤Ï¸µµ¤¤Ç¤Þ¤À¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£Ìë¤â»×¤¤¤Ã¤¤ê²Î¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢Á´¿È¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡FLYING KIDS¤Ï¸½ºß¡¢¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¡ÁÂ³¤¤¤Æ¤æ¤¯¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ä¤Å¤¯¡ÁËÌ³¤Æ»ÊÔ¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢11·î21Æü¤Ë»¥ËÚcube garden¡¢22Æü¤ËËÌ¸«ONION HOLL¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
