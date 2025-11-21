µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Î²òÂÎ¹©»ö·ÀÌó¤Ø ¡ÖµÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñÎÁ³«¼¨¤ò¡×¸©µÄ¤¬¿½¤·Æþ¤ì
µÄÄ¹°¸¤Æ¤ÎÍ×ÀÁ½ñ¤òµÄ²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤¹¿¢ÅÄ¿¿µªµÄ°÷¡Êº¸¡Ë
¡¡µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Î²òÂÎ¹©»ö¤ÎÀÁÉé·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤¿¤á¤ÎµÄ°Æ¤¬11·îÄêÎã¸©µÄ²ñ¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñÎÁ¤ò¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë³«¼¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦21Æü¡¢¸©µÄ¤¬¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©µÄ²ñ¤ÎÎ©·û¡¦»ÔÌ±ÇÉ¥Í¥Ã¥È¤Î¿¢ÅÄ¿¿µªµÄ°÷¤¬µÄÄ¹°¸¤Æ¤ÎÍ×ÀÁ½ñ¤òµÄ²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·úÃÛ²È¤é¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Öµì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¡×¤Ï¡¢Ì±´Ö»ñ¶â¤Ç¤ÎºÆÀ¸·×²è¤ä·úÊª¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2025Ç¯8·î¤È9·î¡¢¸©¶µ°Ñ¤È¸©¤ÎÃ´Åö²Ý¤ÈÌÌÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤ÏËÁÆ¬¤Î¤ß»£±Æ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î20Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢ºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤¬µá¤á¤¿¸ø³«¤Î¾ì¤Ç¤ÎÌÌÃÌ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹áÀî¸©¡¿ÃÓÅÄË¿Í ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¡ÊÌÌÃÌ¸å¡ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ª¸ß¤¤³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×
¡¡¿¢ÅÄµÄ°÷¤Ï¡¢10·î31Æü¡¢ÌÌÃÌ¤ÎµÏ¿¤È¤½¤ì¤ò¸©Ä£Æâ¤Ç¤É¤¦¸¡Æ¤¤·¤¿¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ëÊ¸½ñ¤ò¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø³«·èÄê¤Ê¤É¤Î´ü´Ö¤¬12·î26Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¢ÅÄµÄ°÷¤Ï¡Öµ®½Å¤Ê¸©Ì±¤Îºâ»º¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£µÄ°Æ¤ÎºÎ·è¸å¤Ë»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆµÄ²ñ·Ú»ë¤À¡×¤È¤·¤Æ¶µ°éÄ¹¤Ë¾ðÊó¤ò³«¼¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤³¤È¤òµÄÄ¹¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹áÀî¸©µÄ²ñ¡¿¿¢ÅÄ¿¿µª µÄ°÷¡Ë
¡Ö¶µ°éÄ¹¤Ï²¿ÅÙ¤âµÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀâÌÀ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ðÊó¤ÏºÇÄã¸Â¡¢Á´µÄ°÷¡¢µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£Ç´¤ê¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×