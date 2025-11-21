¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Ç¥®¥ó¥É¥¹£Å£Ã£ÂÉûÁíºÛ¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆ°¸þ¤ÏÎÉ¹¥ ¥Ç¥®¥ó¥É¥¹£Å£Ã£ÂÉûÁíºÛ¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆ°¸þ¤ÏÎÉ¹¥ ¥Ç¥®¥ó¥É¥¹£Å£Ã£ÂÉûÁíºÛ¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆ°¸þ¤ÏÎÉ¹¥ 2025Ç¯11·î21Æü 18»þ28Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥Ç¥®¥ó¥É¥¹²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡Ê£Å£Ã£Â¡ËÉûÁíºÛ ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆ°¸þ¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¡£ ¸½ºß¤Î¶âÍø¿å½à¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥é¥¬¥ë¥É£Å£Ã£ÂÁíºÛ¡¡É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¯ºö¤ÎÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡¡·ÐºÑÂÐºö¤Ï¥Ç¥£¥Þ¥ó¥É¥×¥ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¼æµ¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û