¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÀÐÀîÎË¡Ö¤Û¤ó¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×Âç²ñ15Ç¯¤Ö¤ê¥È¥Ã¥×10¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¼ê±þ¤¨
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹Âè2Æü¡Ê2025Ç¯11·î21Æü¡¡µÜºê¸©¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¡á7117¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡9°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î6°Ì¤Ë·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È¤Ï3ÂÇº¹¡£
¡¡2ÆüÏ¢Â³¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ç²ó¤Ã¤¿ÀÐÀî¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤è¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤Û¤ó¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À¨¤¯Æñ¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤À¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¡¼¤òÊÂ¤Ù¤Æ10ÈÖ¤Ç4¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢13ÈÖ¤Ï50¥»¥ó¥Á¡¢16ÈÖ¤Ï1¡¦8¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡17ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥°¥ê¡¼¥óº¸±ü¤Ë³°¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¡Ö¥Ü¥®¡¼¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ë¤Ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¤¬¡¢É½¾ð¤Ë¤ÏËþÂ´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥È¥Ã¥×10°ÊÆâ¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿08Ç¯Âç²ñ°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¡£¡Ö¤¢¤È2Æü´Ö¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ò»î¤¹Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£