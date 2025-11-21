cinema staff主催＜OOPARTS 2026＞出演者第2弾にthe cabs、キタニタツヤら9組
cinema staffが2026年4月11日(土)、12日(日)に岐阜市文化センターで開催する主催フェス＜OOPARTS 2026＞の第2弾アーティストが発表された。
今回発表されたのはösterreich、LITE、アルカラ、w.o.d.、the cabs、キタニタツヤ、The Novembers、LOSTAGE、ヒトリエの9組。
また、発表と同時に＜OOPARTS 2026＞のオフィシャル2次先行受付がスタートした。オフィシャル2次先行は 2DAYS通し券のみの販売となり、先行特典としてオリジナル特典が付属する。
■＜cinema staff presents OOPARTS 2026＞
2026年4月11日(土)、12日(日) 岐阜市文化センター
開場 10:30 開演 12:00
料金：前売り2DAYS \16,500(2D代別)
前売り1DAY\11,000(1D代別)
第二弾出演アーティスト：
österreich / LITE / アルカラ / w.o.d. / the cabs / キタニタツヤ / The Novembers / LOSTAGE / ヒトリエ
第一弾出演アーティスト：
cinema staff / ART-SCHOOL / Nothing’s Carved In Stone / a flood of circle / 9mm Parabellum Bullet / ストレイテナー
Info：JAILHOUSE 052-936-6041
【オフィシャル先行チケット2次（抽選）】※2DAYS(通し券)チケットのみ
受付期間：11/21 18:00〜11/30 23:59
申込URL：https://w.pia.jp/t/ooparts2026/
先行特典： OOPARTS 2026 オリジナル特典
※入場時D代必要となります。
■cinema staffライブ情報
＜cinema staff Tour 2025-2026 “PLASTIC YOUTH”FINAL＞
【会場】品川ステラボール
【時間】OPEN / START 16:30 / 17:30
【一般販売】
1F・スタンディング：\6,000(D代別）
2F座席指定：\6,500(D代別）
w.pia.jp/t/cinemastaff2025/
発売開始：2025/11/22(土)12:00~