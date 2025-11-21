HoneyWorks、スペシャルメンバー編成で「THE FIRST TAKE」に登場。「可愛くてごめん」を一発撮り
HoneyWorksが特別編成メンバーでYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第613回に出演することがわかった。
第613回は、CHiCO、mona（CV：夏川椎菜）、ハコニワリリィ、可憐なアイボリーから永尾梨央と西原悠桜、高嶺のなでしこから松本ももなと東山恵里沙の8名がHoneyWorks Vocal All Starsとして「THE FIRST TAKE」に登場。
披露するのは、3年前にリリースされてからTikTokの累計動画再生数が500億を超えるなどSNSを中心に話題となった「可愛くてごめん」。ありのままの可愛さを勇気づける歌詞と軽快でキャッチーなメロディーが魅力の本楽曲を「THE FIRST TAKE」だけのスペシャル編成にて一発撮りパフォーマンスする。
■HoneyWorks コメント
私たちがこうして一つの画面に収まること自体が面白い画というか、新鮮だなという感じがあります。
それぞれの培ってきた個性や形を出せるようなアレンジでできたらいいなと思い、自然体を大事にして歌いました。
