¡¡°¦ÃÎ¸©¤ÈÌ¾¸Å²°»Ô¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ëÍèÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤È¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥éÂç²ñ¤Î³«ºÅ·ÐÈñ¤Ë´Ø¤·¡¢À¯ÉÜ¤Ï136²¯±ß¤òµò½Ð¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬21Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹ñ¤Ï±¿±ÄÈñ¤òÉéÃ´¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÕµÄ¤ÇÎ»²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ÐÈñ¤ÎÁýÂç¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÆÃÎã¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£2025Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë·×¾å¤¹¤ë¡£
¡¡Âç²ñ·ÐÈñ¤Ï¡¢Åö½éÁÛÄê¤Î3ÇÜÄ¶¤È¤Ê¤ë3Àé²¯±ßÂæ¸åÈ¾¤Ë¾å¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¹ñÈñÉéÃ´¤Ï¡¢ÃÏ¸µÂ¦¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿400²¯±ßÄøÅÙ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸©¤ä»Ô¤Ïºâ¸»³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤µ¤é¤Ê¤ëÁý³Û¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤Ï21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ñ¥é·ÐÈñ¤Î4Ê¬¤Î1¤ä·ÙÈ÷Èñ¡¢½ëÇ®ÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¡£