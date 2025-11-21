宇多田ヒカル、『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』香港でも劇場上映
宇多田ヒカルが2024年に開催した＜HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024＞の映像が、12月5日より香港のMCL Cinemaにて上映されることがわかった。
今作は既に台湾での上映をスタートしており、来週からはPrime Videoでの配信も開始される。現地ライブ開催時には「First Love」や「Beautiful World」で大合唱が起きるなど、ファンの熱量も注目ポイントだ。なお、チケット購入者には数量限定の特典「くまちゃんステッカー」がプレゼントされる予定。詳細に関してはMCL Cinemaのオフィシャルページを確認してほしい。
また、11月26日「Mine or Yours」バンドル版のプレオーダーキャンペーンが開催中。アナログレコード盤「Mine or Yours」については、リリースに合わせ東京・大阪のタワーレコードにてDJイベントの開催が決定している。
■『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』
香港公開日：2025年12月5日（金）
前売開始：2025年11月25日（火）正午12時〜
上映劇場：K11 Art House、Festival Grand Cinema、MCL AIRSIDE、MCL徳福、MCLサイバーポート
チケット料金：140香港ドル（各種割引・優待・交換券・ギフト券・クーポンは対象外）
MCL Cinemaホームページ：https://www.mclcinema.com/
◾️「Mine or Yours (Bella Boo Remix)」
2025年11月7日（金）リリース
https://erj.lnk.to/81eIv0
◾️『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』 Prime Video配信記念 トークイベント
日時：11月27日（木）19：00開場予定 ※21:00 終了予定
※当日の会場や詳細は、当選者にのみお伝えします。
◾️アナログレコード盤「Mine or Yours」リリース記念 DJイベント
日程・会場
2025年12月7日（日）大阪府：タワーレコード梅田NU茶屋町店 イベントスペース
開始時間：19:30〜（集合時間 19:00）
出演：DJダイノジ / DJ KOMORI
2025年12月9日（火）東京都：タワーレコード渋谷店6F TOWER VINYL SHIBUYA 特設スペース
開始時間：20:00〜（集合時間 19:30）
出演：オカモトレイジ(OKAMOTO’S)/ BiBiYUA
■「Mine or Yours(The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix)」
2025年10月20日（月）配信リリース
https://erj.lnk.to/LwMI9R
■「Mine or Yours(Yaeji Remix)」
https://erj.lnk.to/baUK8t
■「Mine or Yours」
https://erj.lnk.to/bll7Z4
◾️アナログレコード盤「Mine or Yours」
2025年11月26日（水）発売
品番：ESJL-3176 価格：\4,180（税込）
予約：https://erj.lnk.to/F3kyil
※収録内容は追って発表となります。
▼購入特典
・全国共通特典 ・・・ オリジナルノート
・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
