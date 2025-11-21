Ãæ¹ñ¤Î¿å»ºÊªÍ¢ÆþÄä»ß172¼Ò¤Ë±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¡ÄÃæ¹ñ¸þ¤±ÈÎÇä³Û¤ÏÊ¿¶Ñ47.8¡ó¡¡Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë»ö¼Â¾å¤Î¿å»ºÊªÍ¢ÆþÄä»ß¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È172¼Ò¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¹ñÆâ¤Ë9250¼Ò¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¿å»º²Ã¹©¤äÈÎÇä¤òËÜ¶È¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ï172¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¿å»º´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÈÎÇä³Û¤Î¤¦¤Á¡¢Ãæ¹ñ¸þ¤±¤Î³ä¹ç¤ÏÊ¿¶Ñ47.8¡ó¤Ç¡¢½èÍý¿åÊü½Ð¤ò¤á¤°¤êÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÁ´ÌÌ¶ØÍ¢Á¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤¿2023Ç¯¤è¤ê¤â¤ä¤ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢À¸»º¹©Äø¤äÈÎÇäÀè¤òÃæ¹ñ¤«¤éÂè3¹ñ¤Ë°Ü¤·¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ø¤Î²óµ¢¤¬¿Ê¤ó¤À²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£