元CA・39歳未婚芸人、子どもの将来を考えたら「年収2000万以上いる」 願望はあるが結婚相手に対する“譲れない条件”

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

11月20日（木）に放送された同番組では、元CA芸人が結婚相手へのリアルな“譲れない条件”を明かす場面があった。

今回はラブホテルに行って本音を話してもらう企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンを開催。

以前同企画に夫婦で出演したタレントのでか美ちゃん（34歳）、元CA芸人のCRAZY COCO（39歳）、人気YouTuber・パパラピーズのタナカガ（26歳）という異業種の3人が集まった。

今回が初対面だという3人だが、部屋に入るとさっそく本音の女子トークをスタートさせる。

でか美ちゃんが「COCOさんは（結婚の）条件がある？」と話を振ると、3人の中で唯一未婚のCOCOは「結婚してるお2人からしたら『甘ちゃん何か言うとんな』って思われるかもしれんけど…」と話し始める。

「吉本に2022年に入ったんですけど、そこから一切誰にも触れてなくて。恋愛もデートもまったくしてなくて…でも結婚願望は2000％ある」と意外な恋愛事情を語って2人を驚かせた。

その理由を「私に色気みたいな引き出しがなくて…」と語るCOCOだが、タナカガは「色気めっちゃありますよ」と否定。

しかしCOCOも食い気味に「あるかいな！色気あったらもっとモテてていいやん！」と笑うが、そのやりとりを見ていたスタジオのぺえは「後ろの貝もものにしてるくらい色気あるけどね」と、COCOが座る貝殻の形をしたベッドとあわせてツッコんで笑いを誘った。

そんななか、COCOは「（結婚相手に）譲れない条件が何個かあって、海外志向じゃないと嫌っていうのがめっちゃある」と説明。

「そこの価値観が合わなくて…なおさら結婚ってなると、たとえば子どもが『4年間イギリスの大学に通いたい』ってなったら、それを叶えてあげる収入は持っていたい」「それを計算するとやっぱり年収2000万円以上いるなって」というリアルな考えを明かした。

さらに「別に私、ブランド物を買いたいとか、自分が贅沢したいとかじゃなくて、自分の家族を作ったときに選択肢を多く子どもに残したい」「でもそれがなかなか難しいじゃないですか…」と嘆くことに。

これにはでか美ちゃんも「たしかに“年収2000万”ってなった瞬間にグッと減りますよね」とうなずいたが、スタジオのぺえは「慎重なんだろうね、COCOちゃん」と客観的にコメントしていた。