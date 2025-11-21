フルカワユタカ(DOPING PANDA)、髭・須藤寿との共催生誕祭が全国ツアーにアップグレード
フルカワユタカが、同じ誕生日に生まれた盟友・須藤寿(髭)と共催している誕生日企画＜SEITANSAI＞を来年も開催することを発表した。
次回の開催は10回目となることを記念し、全国6公演にわたる全国ツアー＜SEITANBOYZ tour 「TORYANSE」＞へアップグレードしての開催となる。須藤寿の地元・水戸を皮切りに全国5本を回った後、ふたりの誕生日2月28日(土)には、もはや聖地と言っても過言ではない、東京・吉祥寺スターパインズカフェにて＜SEITANSAI＞が開催される。
また、ツアーのキービジュアルは、ふたりの友達でもあるグッドモーニングアメリカ・たなしんの撮り下ろしによるもの。さらに、ツアータイトル「TORYANSE」は、このツアーで初披露されるという共作曲のタイトルという噂もあるとか。
チケットは本日より先行受付がスタートしている。
■＜SEITANBOYZ tour 「TORYANSE」＞
公演日：2月11日(水・祝)＠茨城・水戸MINERVA
開場開演：16:30 OPEN / 17:00 START
公演日：2月14日(土)＠福岡・福岡Queblick
開場開演：18:00 OPEN / 18:30 START
公演日：2月15日(日)＠北海道・札幌musica hall cafe
開場開演：16:30 OPEN / 17:00 START
公演日：2月21日(土)＠京都・京都拾得
開場開演：17:30 OPEN / 19:00 START
公演日：2月22日(日)＠愛知・名古屋sunset BLUE
開場開演：16:30 OPEN / 17:00 START
＜フルカワユタカ×須藤寿 「SEITANSAIX」＞
公演日：2月28日(土)＠東京・吉祥寺STAR PINE’S CAFE
開場開演：17:00 OPEN / 18:00 START
チケット代：4,500円(税込/1Drink別)・全自由席
チケット先行受付期間(抽選)：11月21日(金)18:00 ~11月30日(日)
受付URL：https://eplus.jp/seitansai/
一般発売日：12月5日(土)
【公式ファンコミュニティ「星が降る町」入会ページ】
https://fanicon.net/fancommunities/2195/
■DOPING PANDA ニューアルバム『in my mind』
2025年9月10日(水)発売
仕様：デジパック / CD1枚組
品番：SLRL-10151（TGCS-13707）
価格：3,500円(+税)
各種サブスクリンク：https://dopingpanda.lnk.to/in_my_mind
CD購入ページ：https://www.rocket-exp.com/dopingpanda
▼収録内容
M1. 2043
M2. utopia
M3. Darlin’ I love you
M4. escape
M5. starlight you up
M6. the compozaz
M7. remnant
M8. I wander
M9. you were just watchin’ me
M10. in my mind
▼特典
【DOPAMANIA CLUB会員特典】直筆サイン入りアナザージャケット
【DOPAMANIA CLUB会員限定バンドルセット】Acoustic ver.収録CD(3曲入り) /直筆サイン入りアナザージャケット￥5,500（税込）
【一般特典】7インチサイズジャケット
【一般バンドルセット】メンバーアクリルスタンドセット/7インチサイズジャケット ￥6,000(税込)
【会場販売特典】Yellow Funk Agency ロゴマグネットシート
