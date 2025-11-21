蒼井翔太が、デジタルシングル「薺」(ヨミ：ナズナ)を12月5日(金)に配信リリースすることが決定した。

本作は、2026年1月17日(土)・18日(日)に開催される自身初のオーケストラコンサート＜蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments＞に向けて制作された楽曲。

タイトルにもなっている「薺」は、春に白く小さい花を咲かせる植物で、「あなたに全てを捧げます」という花言葉を持つ。この花言葉をテーマに制作された「薺」は、蒼井自身も作詞・作曲の一部を担当し、思いを込めた楽曲となっている。

解禁された新アーティストビジュアルとジャケット写真は、まるで深海のような雰囲気で、楽曲が持つ“切なさ”や“儚さ”が表現されている。

オーケストラコンサートのチケットは、一般席がすでにソールドアウトとなっており、注釈付き指定席のみプレイガイド2次抽選先行が本日11月21日(金)23時59分まで実施中。蒼井翔太が自身の思いを込めて歌い上げる「薺」が、オーケストラとどのように響き合うのか。新しいことに挑戦し続ける蒼井翔太に今後も注目してほしい。

デジタルシングル「薺」

2025年12月5日(金)配信リリース

作詞：leonn,日比野裕史,Mio Aoyama,小松レナ,松田莉奈,BOUNCEBACK(Blue Bird’s Nest) & 蒼井翔太

作曲：渡辺徹,ナカムラジュンキ,日比野裕史(Blue Bird’s Nest) & 蒼井翔太

編曲：日比野裕史×渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

ストリングスアレンジ：清水武仁(Blue Bird’s Nest)

Pre-add / Pre-save：https://shouta-aoi.lnk.to/nazuna

＜蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments＞

Day1: 2026年1月17日(土) 15:00開場 16:00開演

Day2: 2026年1月18日(日) 14:00開場 15:00開演

会場：立川ステージガーデン チケット情報：

全席指定 一般席： SOLD OUT

注釈付き指定席：プレイガイド2次抽選先行受付中

・イープラス https://eplus.jp/shouta-aoi2026/

・チケットぴあ https://w.pia.jp/t/shouta-aoi-orch26/

受付期間：2025年11月15日(土)10:00〜11月21日(金)23:59 特設サイト：https://www.shouta-aoi-sp.jp/2026_moments/