歌舞伎俳優尾上左近（19）が来年5月の「團菊祭五月大歌舞伎」で3代目尾上辰之助を襲名することを、21日、都内で行われた会見で発表した。会見には7代目尾上菊五郎（83）、父尾上松緑（50）も出席した。襲名狂言（演目）と役は「寿曽我対面」の曽我五郎、「鬼一法眼略巻 菊畑」の虎蔵。

左近は「来年5月歌舞伎座で、3代目として辰之助を襲名させていただく運びと相なりました。この名前は初代である祖父が初めて名乗り、父が若くして名乗り、命をかけてつないでくれた大切な名前です。より精進を重ね、努力してまいります」と話した。

松緑は「祖父、曽祖父の足元に1歩でも近づく役者になってもらいたい。自由な、オリジナルな辰之助像をつくってもらいたい」と話した。

左近の祖父で初代辰之助さん（87年死去）と大親友だったという7代目菊五郎は「本当にうれしいことでございます。彼の祖父が早く亡くなりまして、左近（現在の松緑）の後見人をするようにと言われました。その縁で、左近の初お目見え、初舞台の折も口上を述べさせていただきました」と振り返った。左近について「ここ2〜3年力を付けてまいりました。私のみならず、皆も研究熱心だと褒めております。女形も立役もやる。勉強熱心を忘れないよう、父、祖父に勝るとも劣らない辰之助像をつくってほしい」と期待を寄せ、「親にもおじいちゃんにも似ていない。新種、珍種です」と褒めた。

生まれる前に祖父が亡くなっている左近は「祖父を知らない強さもきっとあると思います。自分の中ではヒーローのような存在ですけど、自分の色を出していけるのではと思います」と前向きに語った。

左近は、最近では女形での好演も話題になっている。「祖父、父とは体格も違いますし、柄も違います。あこがれではありますが違う面も認識をしています。ありがたいことに女形や前髪の若衆の役をいただき、そのような役をするのも好きです。また、6代目菊五郎から受け継がれてきた荒事、生世話（きぜわ）も継いでいけるよう精進したいと思います」とした。

最後は「この名前を継がせていただくからには、生涯をかけて芸道に精進し、先輩方にお力添えいただき、同輩、後輩と手を取り合い、一生懸命歌舞伎に打ち込んでまいります」と語った。