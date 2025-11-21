ÊÆÂô»Ô¤Ç¥¯¥Þ¤ò¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ç¶î½ü¡¡Ì±²È¶á¤¯¤Ë1Æ¬µïºÂ¤ê»Ô¤¬È½ÃÇ¡¡»³·Á»Ô¤Ç¤âÌÜ·â¤Ê¤É¸å¤ò¤¿¤¿¤º
¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆÂô»Ô¤Ç¤ÏÌ±²È¶á¤¯¤Ë¥¯¥Þ¤¬1Æ¬µïºÂ¤ê¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ç¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þ50Ê¬¤´¤íÊÆÂô»ÔË§ÀôÄ®¤Ç½»Ì±¤¬¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹75¥»¥ó¥Á¤ÇÆ»Ï©¤ï¤¤Î³Á¤ÎÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡´±¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¥ï¥Ê¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡Êá³Í¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¸å¤â¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤»¤¿¤ê»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÃÏ¶è¤ËµïºÂ¤êÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë¤ÏÌ±²È¤âÂ¿¤¯¡¢»Ô¤Ï¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ÎÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤ÆÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¸á¸å3»þ35Ê¬¤Ë¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ç¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿»³·Á»Ô¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í»³·Á»ÔÀÚÈª¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥áー¥È¥ë¤Ç½»ÂðÉßÃÏ¤Î³Á¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¾Â¦¤Î»³¤ÎÊý¸þ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£