グラビア界の至宝・奈月セナ、妖艶な表情…多様な「マドンナ像」表現の新写真集『MADONNA』 初ヌードカットの前作チーム再集結
俳優・グラビアモデルとして活躍する奈月セナが12月23日、最新写真集『MADONNA』（主婦の友社）を発売する。
本作は、2024年に制作された写真集『SILK of the MOON』と同様、写真家のTim Gallo氏と共に制作。“時代ごとに輝きを放った女性たち”その記憶と憧れを、奈月が現代に呼び戻す。
奈月が様々な時代の「マドンナ像」へ遊び心たっぷりに挑戦。“女性の魅力がどう進化してきたのか”というカルチャーの系譜そのものを、奈月の身体と表現力を通して辿っていく。スタイリングやヘアスタイル、多種多様なメイクなど、全く異なるシチュエーションの写真が詰まっている。ページをめくるごとに、彼女のセクシーさと表現力が立ち上がり、まるで一本の映画を観ているような一冊になっている。
発行元のイマジカインフォスのオンラインショップ・インフォスクエアでは、特典ポスター付きの限定版も販売。そこから購入者100人に直筆サイン入りのポスターをプレゼントする。
さらに、発売記念イベントも実施。来年1月10日に東京・ソフマップAKIBA、来年1月11日に東京・書泉ブックタワーで予定。
奈月は1996年5月30日、岐阜県生まれ。A型。グラビアモデルとしてデビュー後、2024年映画『痴人の愛』の身体を張った演技で注目を集め、2025年にはドラマ『そこから先は地獄』（日本テレビ系）に出演するなど活躍中。
■奈月セナ、コメント
60〜90年代を彩ったミューズたちに魅せられて、彼女たちの放っていた"情熱”と"本能"を追いかけました。
時代を超えて輝く女性の姿を、わたしの中に映しています。
新しい自分を見つけるような撮影でした。
見てくれる人それぞれの中にも、きっと“あなたのMadonna”がいると思う。
この写真集が、その心に少しでも届いたらうれしいです。是非お手元に！
■写真家・Tim Gallo、コメント
グラビアは、美へ近づくほど普遍性を帯びていくと思います。
そしてグラビアという「カルチャー」を前へ進めるために、過去の美を受け取り、その呼吸をいまへつなぎ、現代のグラビアに新たな息づかいを戻したい。
その思いで本作を作りしました。
