²»±©-otoha-¡¢¼«¿È½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãOUR PLANET¡ä³«ºÅ·èÄê
²»±©-otoha-¤¬¡¢2026Ç¯¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ã²»±©-otoha- 1st full album¡ÖLAST PLANET¡×release one-man tour 2026 ¡ÈOUR PLANET¡É¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
²»±©-otoha-¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLAST PLANET¡Ù¤ò12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ò¤á¤°¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
È¯É½¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÍ½Ìó¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã²»±©-otoha- 1st full album¡ÖLAST PLANET¡×release one-man tour 2026 ¡ÈOUR PLANET¡É¡ä
2026Ç¯
5⽉24⽇¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦BIGCAT¡¡³«¾ì¡§17:00¡¡³«±é¡§18:00
6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°ell.FITS ALL¡¡³«¾ì¡§17:00 ³«±é¡§17:30
7⽉19⽇¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂædarwin ³«¾ì¡§17:00 ³«±é¡§17:30
8·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦LIVEHOUSE CB ³«¾ì¡§17:00 ³«±é¡§17:30
8·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî¡¦¹â¾¾DIME ³«¾ì¡§17:00 ³«±é¡§17:30
8·î30Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Zepp Shinzyuku¡¡³«¾ì¡§17:00¡¡³«±é¡§18:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡§6,500±ß ¡ÊÀÇ¹þ¡¦ÊÌÅÓÆþ¾ì»þ1¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í×¡Ë
³Ø³ä»ØÄêÀÊ¡§5,000±ß ¡ÊÀÇ¹þ¡¦ÊÌÅÓÆþ¾ì»þ1¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í×¡Ë¢¨Í×³ØÀ¸¾Ú³ÎÇ§
¢¨³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¤Î¤ßÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹
¾ÜºÙ¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bio.to/-otoha-
¡ØLAST PLANET¡Ù
2025Ç¯12·î17ÆüÈ¯Çä¡¡KSCL-3627¡Á8¡¡8,800±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ëBOX»ÅÍÍ¡Ë
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kmu.lnk.to/LASTPLANET_CD
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡¦40¥Ú¡¼¥¸¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È(²»±©-otoha-ÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è¼ýÏ¿)
¡¦ CD
M1. ÃÏµåºÇ¸å¤Î°ìÆü
M2. ¶¸¿®¼Ô¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É -The Parade of Battlers
(TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö -´ó½É³Ø¹»ÊÔ-¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
M3. ¤¢¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç
M4. engine
M5. ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð
M6. pineapple tart
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡×ED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
M7. Do Re Mi
M8. ¿ÍÀ¸³¬ÃÊ
M9. ¤µ¤è¤Ê¤éËÍ¤Î½éÎø
M10. °ÇÌë¤Î¥À¥ó¥µ¡¼ -Dancer in the Dark Night
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù2nd Season Âè1¥¯¡¼¥ë ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
M11. no man¡Çs world
¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖDr.STONE SCIENCE FUTURE¡× Âè2¥¯¡¼¥ë ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
M12. ÂçÀ¸²ò
¡¦Blu-ray
²»±©-otoha- Special one man Live 2025 ¡ÈHELL0w0RLD!¡É
Behind the Scenes ¡ÈÃÏµåºÇ¸å¤Î°ìÆü¡É
¡ÈÃÏµåºÇ¸å¤Î°ìÆü¡É Music Video
[Å¹ÊÞÆÃÅµ]
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§Î¾ÌÌ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯
Amazon.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëA4¥¯¥ê¥¢¥·¡¼¥È
¡ã²»±©-otoha- SPECIAL ONEMAN LIVE 2026 ¡Ö½ÐÈ¯Á°Ìë¡×¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
²ñ¾ì¡§KT Zepp Yokohama
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§https://bio.to/-otoha-
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡²»±©-otoha- ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡²»±©-otoha- ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡²»±©-otoha- ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡²»±©-otoha- ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡²»±©-otoha- ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë