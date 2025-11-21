タコが苦手な理由は……「魔法少女にあこがれて」番外編1が「竹コミ！」にて公開！
【番外編1】 11月21日公開
竹書房は11月21日、小野中彰大氏によるマンガ「魔法少女にあこがれて」番外編1を「竹コミ！」にて公開した。
本作は、魔法少女にあこがれているにも関わらず、悪の組織の女幹部になってしまった柊うてなの活躍が描かれるコメディ作品。番外編1では4コママンガが2本公開され、薫子がタコが苦手な理由や、蘭朶のピアスに関するエピソードが明らかになる。
なお、現在「竹コミ！」では直前のエピソードも無料で公開されている。【最新話】
わたし、柊うてなは魔法少女が大好きなごく普通の少女☆ある日、変身する力を与えてくれそうなマスコット的なやつに出会って不思議な魔法をかけられちゃった！これでわたしも魔法少女に――と思ったらえ？ なにこの格好？悪の組織の女幹部ってどういうこと！？これからわたしどうなっちゃうの～～～！！？魔法少女ファンの心優しい内気な少女がサディスティックに大変身！！？正義と悪の激しいサディスティック・マジカルコメディ！！
（C）小野中彰大・竹書房