Nextorage株式会社は、11月21日（金）にスタートした「AmazonブラックフライデーSALE」の先行セールに参加している。CFexpress Type Bメモリーカードをはじめとした57製品を対象に、最大42%OFFのセール価格で取り扱う。

42％OFFになるのは、SDXC UHS-IIメモリーカード「NX-F2SEシリーズ」の128GB。4,580円のセール価格で購入できる。

また10月に発売したマルチスロットカードリーダー「NX-MFB1SE」も対象製品となった。CFexpress Type BとSDメモリーカードに対応するモデルで、12％OFFの7,880円で提供する。

セール期間

CFexpress Type Bメモリーカード

CFexpress Type B用カードリーダー

CFexpress Type Aメモリーカード

CFexpress Type A用カードリーダー

SDXC UHS-II メモリーカード

SDXC UHS-I メモリーカード

microSDXC メモリーカード

SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー

SDカードとカードリーダーのセット品

ポータブルSSD

先行セール：2025年11月21日（金）0時00分～11月23日（日）23時59分 本セール：2025年11月24日（月）0時00分～12月1日（月）23時59分NX-B2PRO1330G（1,330GB）：154,900円→108,430円（30%OFF） NX-B2PRO660G（660GB）：79,790円→55,850円（30%OFF） NX-B2PRO330G（330GB）：49,790円→34,850円（30%OFF） NX-B2PRO165G（165GB）：26,990円→18,880円（30%OFF） NX-B3AE2000G（2,000GB）：99,800円→69,800円（30%OFF） NX-B3AE1000G（1,000GB）：59,800円→40,980円（31%OFF） NX-B3AE500G（500GB）：35,980円→24,980円（31%OFF NX-B3SE1024G（1,024GB）：49,800円→34,980円（30%OFF） NX-B3SE512G（512GB）：29,800円→18,480円（38%OFF） NX-B3SE256G（256GB）：19,800円→14,980円（24%OFF）NX-SB1PRO（USB 40Gbps）：13,980円→10,980円（25%OFF） NX-SB1SE（USB 20Gbps）：8,990円→7,980円（11%OFF） NX-MFB1SE（USB 10Gbps）：8,990円→7,880円（12%OFF）NX-A2PRO640G（640GB）：74,800円→58,493円（21%OFF） NX-A2PRO320G（320GB）：39,800円→32,980円（17%OFF） NX-A2PRO160G（160GB）：24,980円→19,980円（20%OFF） NX-A1PRO640G（640GB）：70,420円→49,800円（29%OFF） NX-A1PRO80G（80GB）：15,980円→12,980円（18%OFF） NX-A1PRO40G（40GB）：9,980円→8,982円（10%OFF） NX-A2AE2000G（2,000GB）：99,800円→74,800円（25%OFF） NX-A2AE1000G（1,000GB）：64,980円→47,800円（26%OFF） NX-A2AE500G（500GB）：34,800円→25,800円（26%OFF） NX-A2SE1024G（1,024GB）：59,800円→37,980円（36%OFF） NX-A2SE512G（512GB）：29,980円→19,980円（33%OFF） NX-A2SE256G（256GB）：15,980円→11,980円（25%OFF） NX-A1SE1920G（1,920GB）：56,270円→43,980円（21%OFF） NX-A1SE960G（960GB）：43,490円→29,980円（31%OFF）NX-SA1PRO（USB 40Gbps）：13,980円→10,980円（21%OFF）NX-F2PRO256G（256GB）：31,980円→23,980円（25%OFF） NX-F2PRO128G（128GB）：17,980円→12,480円（30%OFF） NX-F2PRO64G（64GB）：9,980円→6,480円（35%OFF） NX-F2SE512G（512GB）：19,800円→13,980円（29%OFF） NX-F2SE256G（256GB）：13,980円→8,380円（40%OFF） NX-F2SE128G（128GB）：7,980円→4,580円（42%OFF）NX-F2CL512G（512GB）：7,790円→5,990円（23%OFF） NX-F2CL256G（256GB）：4,780円→3,780円（21%OFF） NX-F2CL128G（128GB）：2,840円→2,270円（20%OFF） NRS-HA256（256GB）：6,280円→5,290円（16%OFF） NRS-HA128（128GB）：3,180円→2,680円（16%OFF） NRS-HA64G（64GB）：1,990円→1,680円（16%OFF）NX-M2SE512G（512GB）：19,800円→14,980円（24%OFF） NX-M2SE256G（256GB）：10,980円→7,980円（27%OFF） NX-M2SE128G（128GB）：6,980円→4,680円（33%OFF） NX-M2CL1TB（1,000GB）：14,980円→11,480円（23%OFF） NX-M2CL512G（512GB）：7,280円→6,130円（16%OFF） NX-M2CL256G（256GB）：3,680円→3,130円（15%OFF） NX-M2CL128G（128GB）：1,980円→1,780円（10%OFF）NX-DF1CL（USB 10Gbps）：7,980円→5,980円（25%OFF）DRW-2PF2CL256G（NX-DF1CL+256 GB×2枚）：16,660円→11,662円（30%OFF） DRW-F2CL256G（NX-DF1CL+256 GB×1枚）：12,120円→8,484円（30%OFF） DRW-2PF2CL128G（NX-DF1CL+128GB×2枚）：12,980円→9,086円（30%OFF） DRW-F2CL128G（NX-DF1CL+128GB×1枚）：10,280円→7,196円（30%OFF）NX-PS1PRO4TB（4TB）：89,000円→74,980円（16%OFF） NX-PS1PRO2TB（2TB）：49,800円→41,980円（16%OFF） NX-PS1PRO1TB（1TB）：39,800円→29,990円（25%OFF）