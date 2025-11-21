¥Ò¥«¥ë¡¢¥Î¥¢¤È¤Î·ëº§À¸³è¤ò¡È¥Ñ¥Á¥ó¥³¡É¤ÇÎã¤¨¤ë¡ÖËè·î·ÑÂ³Î¨80¡ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê33¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSOUMEI JAPAN¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ºÊ¤Ç¼Â¶È²È¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¤È¤Î·ëº§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î31Æü¤Ë¡Ö0Æüº§¡×¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¥Ò¥«¥ë¤Ï9·î14Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¦¤È¡¢Éâµ¤OK¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÈ¯¸À¤·Âç±ê¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤òÁû¤¬¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¤ªÆó¿Í¤Ï¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤¹¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÎ¥º§¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¡£°ì±þ¡¢³ÎÊÑ¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡×¤È¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ËÎã¤¨¤Ê¤¬¤é²óÅú¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤¬¡ÖËè·î·ÑÂ³Î¨80¡ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Î¥¢¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤é¡¢¤à¤Ã¤Á¤ã¸Ç¤¤å«¤ä¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£