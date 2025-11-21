³ØÎòº¾¾Î¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡¡¡ÖÂç³Ø¤ÎÆ±Áë²ñ¡×»²²Ã¡¡¡ÖÆ±µéÀ¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ªÅ¹¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡×
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°»ÔÄ¹¤¬21Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£Âç³Ø¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥Õ¥£¡£¡ÖÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ïº£Åìµþ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¡Ö¤½¤ÎÍýÍ³¤¬Âç³Ø¤ÎÆ±Áë²ñ¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡¢Ãë´Ö¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»Åìµþ¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤Û¤ó¤È¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÏÊý¤ÎÊý¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÆ±µéÀ¸¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æ±µéÀ¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¤Î¤Í¡¢Âç³Ø¤Ë¤ÏÆþ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥¤¥¸¥ê¡£ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤À¤±È¿±þ¤·¤¿¡£