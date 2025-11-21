º£¹¾ÂçÃÏ¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡ÙÍèÇ¯2·î¾å±é¡¡Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÌä¤¦¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤ÎÂº¤µ--»þ¶õÄ¶¤¨¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼
¡¡º£¹¾ÂçÃÏ¤¬¼ç±é¤¹¤ëTBS DOCS¤ÎÉñÂæ¡Ø¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î18¡Á24Æü¡¢ÀÖºä RED¡¿THEATER¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â¡ª¡¡º£¹¾ÂçÃÏ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·
¡¡½ªÀï80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡¢ÆÃ¹¶Ââ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¿¼¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ëËÜºî¡£µÓËÜ²È¤ÎÄÅÂ¼Íµª¤È±é½Ð²È¤Î»ûËÜ¹¸Êå¤¬¡¢ÆÃ¹¶Ââ°÷¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄ¶±Û¤·¤¿¡¢ÀïÁè¤ÎÀÚ¤Ê¤¤µ²±¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¡£
¡¡¼ç±é¤Îº£¹¾ÂçÃÏ¤Ï¡¢ÆÃ¹¶Ââ°÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿ÀÄÇ¯¡¦±óÆ£¤¬¡¢±¿Ì¿¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¤è¤ê2026Ç¯¤Î¡ÖÎáÏÂ¡×¤Î»þÂå¤Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ËÄ©¤à¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢°æ½ÐÂîÌé¡¢ÄÇÌ¾ÂäÂ¤¡¢ÉÙÅÄæÆ¡¢ÃæÀ÷Íºµ®¡¢üâ¶¶¿¿²ÂÇÄ¡¢Àß³Ú¸¡¢ÀÐÀîµ®°ì¡¢±§º´Èþ¿¿¿Î¡¢»ûËÜ¹¸Êå¡¢µÈËþ´²¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡Ì¿¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤È¤µ¤ì¤¿Àï»þ²¼¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¡¢¡Ö´ê¤¤¤Ï¤«¤Ê¤¦¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤ë¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡£»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¸òºø¤¹¤ëÆó¤Ä¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë±óÆ£¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¡×¤Ø¤ÎÆ»¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë°ÕµÁ¤È¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤Î¿¿¤ÎÂº¤µ¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Îº£¹¾¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÈÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µÓËÜ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÄÅÂ¼Íµª¤Ï¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¸¶ºî¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¡£Àï»þ²¼¤Ç¤µ¤¨¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢»×¤¤¤ÏÉáÊ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢PC¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì´¤¬²Ö³«¤¯¤Î¤¬ËèÆü³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡±é½Ð¤Î»ûËÜ¹¸Êå¤Ï¡ÖÀï¸å80Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤³¤¦¤·¤Æ±é·à¤¬¤Ç¤¤ëº£¤òÂº¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢µÓËÜ²È¤¬ËÂ¤°Âç¤¤ÊÊª¸ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¡Ø¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18¡Á24Æü¡¢ÀÖºäRED/THEATER¤Ë¤Æ¾å±é¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£º£¹¾ÂçÃÏ
½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¹¾ÂçÃÏ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÈÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£°æ½ÐÂîÌé
¡Ö¼«Í³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¿Í¤Î¿´¤ò¾È¤é¤¹¸÷¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢²¿¤ÎÏÈ¤â¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬»×¤¦¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¡£
Àï»þÃæ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¸½Âå¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤ÛÈ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆËÍ¤Î¹Í¤¨¤¿¡Ö¼«Í³¡×¤È¤Ï¡¢¡ÈÁªÂò¤Ç¤¤ë¤³¤È¡É¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò¤Ë¤³¤½¡¢¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤¬±Ç¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±óÆ£¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¬±é¤¸¤ëÅÄÃæ¤¬¤É¤ó¤Ê¡ÖÁªÂò¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÄÇÌ¾ÂäÂ¤
½é¤á¤Þ¤·¤ÆÄÇÌ¾ÂäÂ¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ÏÂêºà¤Ë¡ØÀïÁè¡Ù¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ØÌ´¡Ù¤âÂêºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þÂå¡¢Ì´¤Î°Ù¤ËÀ¸¤¤ë»ö¤¹¤é½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊýÃ£¤¬¤¤¤¿Ãæ¡¢ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âÌò¼Ô¤òÌ´¸«¤Æ¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿°ì¿Í¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È´Ñ·à¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Ä¤ÄÈÄ¤Î¾å¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£±é·à¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ç²áµî¤òËº¤ì¤º¤Ë¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£ÉÙÅÄæÆ
º£²ó¡¢ÆîÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡¢ÉÙÅÄæÆ¤Ç¤¹¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤äÁÛ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ
Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤º£¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò
²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ëºîÉÊ¡£
¤É¤¦¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢
³§ÍÍ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦
¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
·à¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÈËþ´²¿Í
¤¦¤À¤Ä¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¾¼ÏÂ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤ë¤±¤É¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£
»ä¤Î±é¤¸¤ë¹â¶¶¤Ï·ë¹½»ä¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£
³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!
¢£ÄÅÂ¼Íµª¡ÊµÓËÜ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ë
Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¸¶ºî¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¡£
Àï»þ²¼¤Ç¤µ¤¨¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢»×¤¤¤ÏÉáÊ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢PC¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì´¤¬²Ö³«¤¯¤Î¤¬ËèÆü³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤Ë²¿¤«¤¬Åô¤»¤ëºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£»ûËÜ¹¸Êå¡Ê±é½Ð¡Ë
ËÍ¤¬º£°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤³¤¦¤·¤Æ±é·à¤¬¤Ç¤¤ëº£¤òÂº¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢µÓËÜ²È¤¬ËÂ¤°Âç¤¤ÊÊª¸ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
