11月21日（金）に始まった「AmazonブラックフライデーSALE」の先行セールに、交換レンズや撮影関連製品を扱うE&Iクリエイション株式会社も参加している。対象製品を最大55%OFFの特別価格で販売する。

AstrHoriやSG-imageブランドをメインにラインアップ。AstrHoriの保護クロス「くっつくラッパー」は55%OFFの544円で購入できる。

セール期間

対象製品（例）

AstrHori 6mm F2.8 CIRCULAR FISHEYE

先行セール：2025年11月21日（金）0時00分～11月23日（日）23時59分 本セール：2025年11月24日（月）0時00分～12月1日（月）23時59分

58,680円→52,812円（10%OFF）

AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye

20,400円→18,360円（10%OFF）

SG-image 50mm F1.4

12,310円→10,463円（15%OFF）

SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ

13,250円→11,262円（15%OFF）

SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ

8,350円→7,097円（15%OFF）

AstrHori 10mm F8.0 II APS-C

9,370円→7,496円（20%OFF）

AstrHori 50mmF2.0

14,580円→11,664円（20%OFF）

AstrHori クッツクラッパー

1,210円→544円（55%OFF）