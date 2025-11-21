¶å½£¤«¤é200Ëü±ßÊ¬Çã¤¤¤ËÍè¤¿¿Í¤â¡ÄÌ¾±ØÁ°¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡ÈºÇ¸å¡É¤ÎÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸ÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È
¡¡11·î21Æü¡¢Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Ì¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌ¾±ØÁ°¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤â¡¢Ä«¤«¤éÂçÀª¤Î¿Í¤¬Çã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¶å½£¤«¤éË¬¤ì¡¢200Ëü±ßÊ¬¤ÎÊõ¤¯¤¸¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëµÒ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
200Ëü±ßÊ¬¹ØÆþ¤·¤¿µÒ¡§
¡Ö½Å¤¤¤Ç¤¹¡£Á´Éô¤Ç3333Ëç¤¬2¤Ä¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.¤â¤·Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¡©¡ËÆÃ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÃùÃß¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1²¯±ß°Ê¾å280ËÜ¡¢Áí³Û486²¯±ß¤ÎÅöÁª¤ò½Ð¤·¤¿¡¢Êõ¤¯¤¸¤ÎÀ»ÃÏ¡ÖÌ¾±ØÁ°¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¡£Ì¾Å´É´²ßÅ¹¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯3·î¤ËÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï2025Ç¯¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ーÇä¤ê¾ì¤Ïº£Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ø¿Í¤è¤ê¤â°ìÈÖÀè¤ËÍè¤ÆÊÂ¤Ü¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤ì¤Ð»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ç¡×
¥¨ー¥¨¥ë¥¨¥à¤Î·§ËÜ°ì¹Ô»ÙÅ¹Ä¹¡§
¡Ö¤³¤Î¸÷·Ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡2025Ç¯¤Î¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Ï¡¢1ÅùÁ°¸å¾Þ¤Î¾Þ¶â¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ10²¯±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î³Û¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡41Ç¯Á°¤Î1984Ç¯¡¢Åö»þ¤Î1Åù¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë¤ÈÆ±¤¸5000Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
µÒ¤é¡§
¡Ö¾å¤¬¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬Êª²Á¤È¤«¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡Ö5000Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¥ß¥Ë¤âÇã¤ª¤¦¤«Çº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¸¥ã¥ó¥Ü¤À¤±¤Ç¡×
¡¡½ªÀïÄ¾¸å¤Î¾¼ÏÂ20Ç¯¡¢1945Ç¯¤Ï1Åù10Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1989Ç¯¤ËÂçÂæ¤Î1²¯±ß¤òÆÍÇË¡£1998Ç¯¤ÎË¡Î§²þÀµ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¶â³Û¤ÎÂç·¿²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â³ÛÅöÁª·Ð¸³¼Ô¡§
¡ÖÁ´Éô¤Ç5²óÅö¤¿¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£1000Ëü¤¬1²ó¤È¡¢100Ëü¤¬2²ó¤È¡¢60Ëü¤¬1²ó¡£¡ÊËè²ó¡Ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¤È¥ß¥Ë¤ò100Ëç¤º¤Ä¤Ç200Ëç¡×
¡¡Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤Ï12·î23Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Âç³¢Æü¤ËÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£