Travis Japan ÃæÂ¼³¤¿Í¤Ï¥Ò¥âÃË¡©¡¡¡Ö¥Ò¥â¤ÎÃæ¤Ç¤âà¤¢¤¶¤È¤µá¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢£²£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÛÀ¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¢¤¶¤È¤µ¤Ê¤é¤¤¤¤¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¶½³Ð¤á¤·¤Á¤ã¤¦¡£º£»Å³Ý¤±¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÎä¤á¤ë¡Ë¡×¤È¸·¤·¤á¡£
¡¡ÃæÂ¼¼«¿È¤Ï¡Ö¤è¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¥Ò¥â¤Ã¤Ý¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤½¤¦¤À¤¬¡ÖÎÁÍý¤·¤Ê¤¤¡¢ÁÝ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÀöÂõÊªÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢À¸³èÇ½ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¼ÂºÝ¤ËÁÇ¼Á¥¢¥ê¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¥Ò¥â¤Ç¤¤¤±¤ë¤Ê¤é¥Ò¥â¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤Ç¤âËÍ¡¢¥Ò¥â¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤¶¤È¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¡£Í¥¤·¤¯¤¹¤ë»þ¤ÏÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¥ì¥Ç¥£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò¼çµÁ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥âÃË¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Ë²áÅÙ¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë²áÅÙ¤ËË×Æ¬¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤Èº¤¤ê´é¡£¡Ö¼ñÌ£¤¬¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¡£¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î°û¤ó¤Ç¿©¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿²¤Æ¡×¤ÈÍýÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¾å¡¢¡Ö¤â¤·ÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¥²¡¼¥à¤Î»þ´Ö¤Ï¸º¤é¤¹¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âËÍ¡¢³°¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡Ö²È¤À¤Ã¤¿¤é²È¤Ê¤ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¡£±Ç²è¸«¤¿¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤È¤«¤Ë¼ê¤ò·Ò¤¤¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¥²¡¼¥àÃæ¤Ë¼ê¤ò°®¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤é¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡¢¥¬¥óÌµ»ë¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÎëÌÚ°¦Íý¤â¡ÖºÇ°¤À¡×¤ÈÊò¤ì´é¤À¤Ã¤¿¡£