½Å¤µÌó30¥¥í¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬Å·°æ¤«¤éÍî¤Á¤ë¡¡ÃËÀ¤¬Æ¬¤Ë¤±¤¬¡¡JRÌ¾¸Å²°±Ø¡¦Ãæ±û¥³¥ó¥³¡¼¥¹
3Ï¢µÙÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¤¬°ì»þÁûÁ³¡£½Å¤µ30¥¥í¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬Å·°æ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬Æ¬¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å2»þ²á¤®¡¢JRÌ¾¸Å²°±Ø¤ÎÃæ±û¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¡Ö¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¾è¤ê¾ìÉÕ¶á¤Î¹â¤µ¤ª¤è¤½3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤«¤éÍî¤Á¤¿L»ú·¿¤ÎÅ·°æ¥Ñ¥Í¥ë¤¬60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÃËÀ¤ÏÆ¬¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÊâ¤¤¤ÆµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Íî²¼¤·¤¿¤Î¤ÏÀÐ¹Ñ¥Ü¡¼¥É¤È¥¢¥ë¥ß¤Ç¤Ç¤¤¿Ä¹¤µ3¥á¡¼¥È¥ë90¥»¥ó¥Á¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï¤ª¤è¤½30¥¥í¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JRÅì³¤¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°±ØÈ¯Ãå¤ÎÎó¼Ö¤ÏÊ¿¾ïÄÌ¤ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ÖÎîº×,
Ë¡Í×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Áòº×,
¶âÂ°²Ã¹©,
²ð¸î,
¾²ÃÈË¼,
ºë¶Ì,
ºßÂð°åÎÅ