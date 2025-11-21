µþÅÔ¡¦Íò»³¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¡50Âå½÷À´¬¤¹þ¤Þ¤ì·Ú½ý¡Ä±¿Å¾¼ê¤âÈÂÁ÷¡¡Ä¾Á°¤Ë¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Ë¤âÀÜ¿¨
µþÅÔ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢ÊâÆ»¤Ë¤¤¤¿½÷À¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ¡¦Íò»³¤ÎÅÏ·î¶¶¶á¤¯¤Ç¡¢21Æü¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î50Âå¤Î½÷À¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÄ¾Á°¤ËÊÌ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¥Ð¥¹¤Ë¤âÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ï¤º¤ß¤ÇÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤âµ¤Ê¬ÉÔÎÉ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏµþÅÔÍ¿ô¤Î¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£