与田祐希×筒井あやめ×金村美玖『bis』ラスト号の表紙に登場！「こんなコラボが実現するなんて夢にも思わなかった」（与田）

『bis』レギュラーモデルの与田祐希、筒井あやめ（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）が定期刊行最終号（12月1日発売）で初めて3人揃って表紙に登場。このたび三者三様の感性が重なり合う『bis』冬号の表紙が公開された。

■表紙＆巻頭ファッションページ16ページで初共演

「こんなコラボが実現するなんて夢にも思わなかったです。元乃木坂46、現役乃木坂46、日向坂46の3人の組み合わせって今までに見たことがないですし、そもそも卒業生と現役メンバーが一緒になる機会もなかなかないので、すごく貴重な回だなと思いました」（与田祐希）

「私がずっとおふたりと撮影したいって言っていたので、それが叶って本当にうれしいです。おふたりとお話ししているのも、夢みたいです」（金村美玖）

「ゆうちゃん（与田祐希）とは一緒に撮影したことはあったのですが、まさか金村さんも一緒に3人で撮影できるなんて、すごくうれしかったです。一緒に撮影していて、初めてって感じがぜんぜんしなかったです。むしろ居心地がよくて、みんな同じグループだったんじゃないかなくらいに思いました」（筒井あやめ）

と、3人での鼎談では、それぞれの印象、共通点、『bis』モデルとしての思い出を語った3人。

また、各々のソロページでは、それぞれ『bis』で活動してきた日々を振り返るインタビュー企画も。初出演の思い出、撮影での経験、成長を感じた瞬間、そして読者への感謝…。ラスト号だからこそ話せる“私にとっての『bis』”を、まっすぐな言葉で紡いだ。

16ページのメモリアルな特集をお見逃しなく。

■書籍情報

2025.12.01 ON SALE

『bis』2026年冬号

