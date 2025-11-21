°ñÎ´ÂÀÏº¡¢ÃË»Ò200m¼«Í³·Á¤Ç¶â¥á¥À¥ë ¡ª ÄÌ»»21¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¢200mÊ¿±Ë¤®¤ÏÀË¤·¤¯¤â4°Ì¡ÚÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¿å±Ë¡Û
¢£Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¿å±Ë¡Ê21Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡ÖÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¡×¿å±Ë³¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦°ñÎ´ÂÀÏº
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£21Æü¤Î¿å±Ë¡¦200m¼«Í³·Á·è¾¡¤Ç5Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î°ñÎ´ÂÀÏº¡Ê31¡¢SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ë¤¬¡¢1Ê¬54ÉÃ72¤Î1Ãå¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ñ¤ÏÁ°Æü¤Î400m¼«Í³·Á¤Ç¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤º£Âç²ñ2¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¿å±Ë¿Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ëÂè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃË»Ò200m¼«Í³·Á·è¾¡¤ËÎ×¤ó¤À°ñ¡£ÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ç100m¤Þ¤ÇÀèÆ¬Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤Î¸å¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿±Ë¤®¤Ç150m¤ò¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê50m¤âÉ¬»à¤Î±Ë¤®¤ÇÀèÆ¬¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢1Ê¬54ÉÃ72¤Ç¸«»ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ñ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÄÌ»»21¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
200m¼«Í³·Á¤«¤éÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò200mÊ¿±Ë¤®·è¾¡¤Ë¤âÎ×¤ó¤À°ñ¤Ï¡¢2Ê¬24ÉÃ47¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£À±ÂÙ²í¡Ê26¡¢¥µ¥à¥Æ¥£¡Ë¤Ï2Ê¬32ÉÃ16¤Ç8°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¡Ü¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡£¥Ç¥Õ¤È¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Î¤³¤È¡£Âè1²ó¤Ï1924Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯11·î15Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþÂç²ñ¤Ï100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¶ðÂô¶¥µ»¾ì¤òÃæ¿´¤Ë21¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢80¤ò¤³¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÌó3000¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
