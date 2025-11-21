¡È½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Î²ÐºÒ¡É¤É¤¦ËÉ¤°¡©¶âÂô¤Î¾Ã²ÐÂÎÀ©¤ò¸¡¾Ú¡¡Ž¢Ç³¤¨¹¤¬¤ê¤ò°ìÁá¤¯´¶ÃÎŽ£¡¡µá¤á¤é¤ì¤ë½»Ì±°ìÂÎ¤ÎËÉ²Ð°Õ¼±
º£·î¡¢ÂçÊ¬¸©¤Î½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ç170Åï°Ê¾å¤¬¾Æ¤±¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡£¤³¤¦¤·¤¿½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ï¡¢¶âÂô¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ã²ÐÂÎÀ©¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î18Æü¡¢ÂçÊ¬»ÔÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¡£
Ì±²È¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢²Ð¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ç¤Î²ÐºÒ¤Ï¡¢¾®¾¾»Ô¤ä¶âÂô»Ô¤Ç¤â¡Ä
¶âÂô»Ô¾ÃËÉ¶É·ÙËÉ²Ý¡¦°Â¸¶ Êþ¹¨ ·ÙËÉ·¸Ä¹¡§
¡Öµ¤¾Ý¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¤È¤«¡¢Îã¤¨¤Ð¶¯É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢ÎÙ¤È¤Î¶õ´Ö¤¬¶¹¤¤¤È±ä¾Æ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¸½ºß¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢Æ»Ï©Éý¤¬¶¹¤¯¾Ã²Ð³èÆ°¤¬º¤Æñ¤À¤È¤·¤Æ¡¢30¥¨¥ê¥¢¤¬ÆÃÊÌ¾ÃËÉÂÐºö¶è°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬¡¢¶âÂô»Ô¤Î³¤Â¦¤Ë¤¢¤ë¶âÀÐÃÏ¶è¡£
6Ç¯Á°¡¢15Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô»Ô»Ô³¹ÃÏºÆÀ¸²Ý¡¦ºûÅç ÎµÀ® ¤µ¤ó¡§
¡Ö·úÊª¤È·úÊª¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤Á¤é¤ÎÏ©Àþ¤¬¡¢ËÉºÒÆ»Ï©¤Î³ÈÉýÀ°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ©Àþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤¬ÄÌ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æ»Ï©¤ÎÉý¤ò³È¤²¡Ä
¶õ¤ÃÏ¤ò»Ô¤¬Çã¤¤¼è¤ê¡¢±ä¾Æ¤òËÉ¤°´Ë¾×ÃÏ¤Ë¡£
¤½¤³¤Ë¤ÏËÉ²Ð¿åÁå¤òÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô»Ô»Ô³¹ÃÏºÆÀ¸²Ý¡¦ºûÅç ÎµÀ® ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â±ä¾Æ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉºÒ¹¾ì¡¦ËÉ²Ð¿åÁå¤òÌÌ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÉºÒµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
±ä¾Æ²ÐºÒ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
¶âÂô¹©¶ÈÂç³ØÃÏ°èËÉºÒ´Ä¶²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡¦±ÊÌî ¿Â°ìÏº ¶µ¼ø¡§
¡Ö²Ð¤ÎÊ´¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢³°ÊÉ¡¢³«¸ýÉô¤«¤éÆþ¤ê¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ïµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¡¢½»Âð²ÐºÒÀßÈ÷¤¬É¬¿Ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤²È¤È¤«¤¬¤¢¤ë¤È(¶õ¤²È¤Ë¤â)ÃÏ°è¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç³¤¨¹¤¬¤ê¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯´¶ÃÎ¤¹¤ë¡×
¾ÃËÉ¤ä¹ÔÀ¯¤ÎÂÐºö¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤â¡¢½»Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÉ²Ð°Õ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£