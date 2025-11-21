タレントの中山秀征（58）がTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲストとして生出演。かつて出演していたバラエティー番組での驚きの出来事を明かした。

番組パーソナリティーの今田耕司とはかつてフジテレビの深夜のバラエティー番組「殿様のフェロモン」で共にMCを務めていたという。

当時出演者、スタッフらは3つのグループに分かれていたとし、今田は「面白かったのよ。バチバチが、いいように転がっていたし、俺とヒデちゃんもバチバチやったけど、番組としては凄い面白かった」と回顧した。

今田は自身の楽屋の様子をドッキリで撮影され、放送で流されたとも話したが、中山は「俺なんかも結構仕掛けられてて」と回顧し、「俺の車爆破されたのよ」とぶっちゃけた。

「車爆破ってないでしょう」と話せば、今田は「あれカマロか」と思い出した様子。中山は「カマロ。俺が一番最初に買った一番大事な。俺は怒らないと。何されても怒らないと。一番怒るのは何だろうって言ったら、うちのスタッフが愛車じゃないかと。車を一番大事にして何十年も持っていると」と振り返った。

今田が「あれロケットか何か打たれたんとちゃうかな」と続けると、中山は「爆破もいっぱいあって。ドアも全部外れて、タイヤも全部外れて。亀の甲みたいに全部落ちたのよ」「ドカーンって火が吹いてるわけよ」と証言した。

中山はその様子を映像で見て「でも言ってもテレビだから。同じ車を用意して」と自身の車と見せかけ、実は違う車なのではと思っていたという。

「ふざけるな！」と叫んで外へと飛び出すと、自身が車に置いていたという「俺の捨てようと思ってた（雑誌）『SPA！』が置いてあったの」。さらに車に隠していたお守りも見つかり「まじ俺のじゃん！」と仰天したとした。

「こんなの泥棒じゃん！うちのシャッター開けてんだよ」と苦笑い。「俺知らないと」と話せば今田も「あの時フジテレビさん何やってもいいと思ってたからね。俺かって第1回目の時、自分の家の生中継よ。そしたらオカン出てきて」「窓からナイナイに棚の漫画全部捨てられて。凄い時代でしたよ」と打ち明けてぼやいてみせた。

中山は「全部ガチなんだもん」「全く聞かされてない」と話した。