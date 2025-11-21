¤µ¤Ì¤»Ô¡¦Âç»³ÌÐ¼ù»ÔÄ¹¤¬»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¡2006Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤Î5´üÌÜ¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡¡¹áÀî
¤µ¤Ì¤»Ô¡¿Âç»³ÌÐ¼ù »ÔÄ¹
¡¡2026Ç¯5·î¤ËÇ¤´üËþÎ»¤ò¤à¤«¤¨¤ë¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤»ÔÄ¹Áªµó¤Ë5´üÌÜ¤Î¸½¿¦¡¢Âç»³ÌÐ¼ù»ÔÄ¹¤¬21Æü¡¢Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÍèÇ¯¤Î¡Ë4·î¤ËÁªµó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ä¼«¿È¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â½ÐÇÏ¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Âç»³ÌÐ¼ù»ÔÄ¹¤Ï¸½ºß75ºÐ¡¢¹çÊ»¤Ç¤µ¤Ì¤»Ô¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ÎµìÄÅÅÄÄ®½Ð¿È¤Ç¤¹¡£¹áÀî¸©¤ÎÇÀÀ¯¿å»ºÉôÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2006Ç¯¤Ë¤µ¤Ì¤»ÔÄ¹¤Ë½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î©¸õÊä¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¸å¤ÎÌ³¤á¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤«ºÇ¸å¤Î¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡×
¡¡¤µ¤Ì¤»ÔÄ¹Áª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤ÎÉ½ÌÀ¤Ï¡¢Âç»³¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£