メラニー・Cは、2026年のスパイス・ガールズ再結成に、「まだ希望を抱いている」という。2012年ロンドンオリンピック以来、5人揃っての活動はない同グループだが、結成30周年を記念して何かする可能性はまだあるとメラニーは話している。



【写真】再結成が待ち遠しい！チャールズ国王を囲むスパイス・ガールズ

19日に『グッド・モーニング・アメリカ』に出演したメラニーはこう話す。「まだ希望を抱いてる。来年は結成30周年だから」「私たちは2019年にツアーをしたし、イギリスでスタジアム公演もしたけど、素晴らしかった」「私たちはただ、自分たちのレガシーをとても誇りに思ってるし、今は新しい世代のファンもいるから、メンバーとまたステージには立ちたいわ」「まだ話はしている。どんなチャンスがあるかを考えてるの。ただ、すごく大切に思っているから、それがやるべきことで、それにみんなが同意することが必要」



しかし、メラニー・Bは口が軽いため、何も伝えないようにしているそうで、先日出演したポッドキャスト番組の中で、「メル・Bの言葉には耳を傾けないで。彼女は何も知らないから。私たちは何も伝えていないからね」と明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）